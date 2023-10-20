استشاري علاقات أسرية لـ "الأباء": ابتعدوا عن القسوة في التربية واشبعوا أولادكم بالعاطفة

أكدت سناء زيادة، استشاري العلاقات الأسرية، أنه يجب على الأباء إشباع أبنائهم بالعاطفة خلال مرحلة الطفولة، مشيرة إلى أن العاطفة هي التي تعمل على تكوين شخصية الطفل.

وقالت سناء زيادة خلال لقاء لها لبرنامج "كلام ما بينا"، عبر فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامية “مي البحيري”، أن الطفل أحيانا يكون لديه تراكمات سلبية تؤثر على تكوين الشخصية النفسية 9التربية واشبعوا أولادكم بالعاطفة.

فقدان الثقة

ووجهت استشاري العلاقات الأسرية رسالة هامة للأباء قائلة : ابتعدوا عن القسوة في التربية واشبعوا أولادكم بالعاطفة، حتى لا يخرج الطفل في بيئة غير سوية تجعله يفقد الثقة في من حوله.