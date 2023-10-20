قبل ساعات من انعقادها .. انسحاب عضو جديد من انتخابات الزمالك

قرر خالد لطيف، المرشح على منصب أمين الصندوق في انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك، الانسحاب من الانتخابات والاعتذار عن استكمال السابق الانتخابي، والذي ينطلق اليوم.

وكتب الإعلامي اسلام صادق عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "عودة حسام المندوه وانسحاب خالد لطيف".

ومن المقرر أن ينطلق السباق الانتخابي في نادي الزمالك، لاختيار مجلس الإدارة الجديد الذي يقود القلعة البيضاء في الفترة من 2023 وحتى 2027، في تمام التاسعة صباح اليوم الجمعة.

وستجرى الانتخابات في مقر نادي الزمالك الرئيسي في ميت عقبة، على أن تغلق أبواب التصويت في تمام السابعة مساء، على أن تعلن النتيجة فور الانتهاء من فرز الأصوات.