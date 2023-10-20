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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قبل الانتخابات.. رسالة نارية من حسين لبيب لأعضاء الجمعية العمومية

حسين لبيب
حسين لبيب

حرص حسين لبيب المرشح على رئاسة نادي الزمالك، على توجيه رسالة إلى أعضاء الجمعية العمومية لنادى الزمالك قبل ساعات من انتخابات نادى الزمالك، المقرر إقامتها اليوم الجمعة.

وكتب حسين لبيب عبر حسابه على فيسبوك "الزمالك  الساده جماهير وأعضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك، ان القائمة الموحدة المرشحة لانتخابات مجلس إدارة النادي تؤكد انها كانت ولا زالت تدرك حجم الصعوبات والتحديات القادمة وكل المحاولات البائسة للنيل من وحدة وتماسك القائمة وهو أمر كان معلوم دوافعه غير النبيلة والتي خاب مسعى أصحابها.

واضاف "أننا علي عهدنا معكم وسوف نبقي يدا واحدة لتحقيق طموحاتك واحلامك 
ولن نسمح ان يتم اختطاف النادي مجددا ولا تمكين ضعاف النفوس والعقول من الذهاب به إلى نفق الماضي.


وتابع "سنكون دائما على العهد معكم نلتزم بالقيم والمعايير الذي توافقنا عليها حيث نبل الغاية وشرف الوسيلة، وستبقى ثقتكم ودعمكم وسام على صدورنا نفخر ونعتز بها.


واختتم "ندعوكم ونتطلع الي تشريفكم لانتخاب القائمة الموحدة كاملة  للعوده بالنادي الي المكانة التي تليق به وبكم وليبقي الزمالك  دائما عاش نادي الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر. 

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