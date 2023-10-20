الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 32 فلسطينيا من الخليل

قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، باعتقال 32 مواطنا من محافظة الخليل.

وصرحت مصادر أمنية وفلسطينية لــ"وفا" بأن قوات الاحتلال اقتحمت عدة أحياء في مدينة الخليل، واعتقلت كلا من: الصحفي مصعب قفيشة، وقسام قفيشة، وسعيد أبو سنينة، ومعتز الجعبة، وثائر الفاخوري، ومحمد مسك، ومحمد هاشم الهيموني، وعدي هاشم الهيموني، ولؤي عليان الطويل، وسمير القاضي، ومحمد أيوب الرجبي، وأسعد برقان، ومجاهد هيثم القواسمي، وعماد الدين القواسمي.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة صوريف غرب الخليل، واعتقلت كلا من: إسلام الهور، وعبد حميدات، وأحمد إسماعيل غنيمات، وتقي الهور، وبهاء زياد فروخ، وغسان مسودة، وعلي سميح غنيمات، وإسلام بسام ادعيس.

كما اعتقلت من بلدة السموع جنوب المحافظة، كلا من: إبراهيم الرواشدة، ومازن الحوامدة، وعماد الحوامدة، ومحمد أحمد الحوامدة، وسليمان إبراهيم الحوامدة، وصالح البدارين، وعادل محمود الحوامدة، وأيمن محمد عبد الله العواد.