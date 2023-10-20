عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاحتلال الإسرائيلي يعلن قصف عدة مواقع لـ حزب الله

صدى البلد

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه ضرب عدة مواقع أخرى تابعة لحزب الله في جنوب لبنان خلال الليل ردا على إطلاق الصواريخ على شمال إسرائيل يوم أمس.

بشكل منفصل، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه نفذ غارة بطائرة بدون طيار أسفرت عن مقتل ناشط في المنطقة.

ولم يتم تقديم مزيد من التفاصيل حول الناشط ، بما في ذلك انتمائه أو ما كان يخطط لتنفيذه.

 

وذكرت وكالة “بلومبرج” للأنباء، أمس أن نظام الدفاع الصاروخي الإسرائيلي عالي التقنية "القبة الحديدية"، الذي تم تطويره بدعم أمريكي، قد لا يتمكن من مواجهة الهجمات الصاروخية إذا اتسع نطاق الصراع في الشرق الأوسط.

 

وأوضحت “بلومبرج”، أنه في حال تصاعد النزاع بشكل أكبر، فإن حتى الانخفاض الطفيف في معدل اعتراض القبة الحديدية إلى 80% قد يؤدي إلى زيادة في عدد الصواريخ التي لم يسقطها نظام الدفاع الصاروخي.

 

وقال شان شيخ، زميل مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن، لـ”بلومبرج”: "إذا دخل حزب الله الصراع الحالي، فمن المؤكد أن هناك خطرا أن تطغى الصواريخ على القبة الحديدية".

جيش الاحتلال الإسرائيلي جيش الاحتلال جنوب لبنان الصواريخ الجيش الإسرائيلي الاحتلال الاسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه| تطور عاجل في سعر الذهب الآن.. وعيار 21 مفاجأة

تحذير من ظاهرة جوية والأمطار تصل هذه المحافظات|الأرصاد تكشف طقس الـ72 ساعة المقبلة

حصار شعبي لإسرائيل بسبب غزة.. والدولة العبرية تطلب من مواطنيها هذا الأمر

50 جنيها| بشرى سارة بشأن أسعار الدواجن بعد قرار حكومي عاجل

موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في الدوري الإفريقي والقنوات الناقلة

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 20-10-2023

5 قنوات مجانية.. موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني بدوري السوبر

يوم الحشد| مظاهرات للأحزاب دعما للرئيس ولقراراته في حماية الأمن القومي ورفض تصفية القضية الفلسطينية

ترشيحاتنا

تمهيدا لوصول المساعدات.. المعدات المصرية تعيد إصلاح الطريق عند معبر رفح

بعد 11 ساعة هدوءا.. صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات إسرائيلية بمحيط غزة

الأهلي يلتقي سبورتنج بدوري محترفي اليد

الاحتلال الإسرائيلي يعلن قصف عدة مواقع لـ حزب الله

قومي المرأة يفوض السيسي باتخاذ اللازم لوقف مخطط الاحتلال لتهجير الفلسطينيين

انتشار أمني في ميت عقبة تزامنا مع انتخابات نادي الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بياخد كيماوي.. تطورات مفاجئة في حالة هاني الناظر| تفاصيل

طريقة عمل رولات مسخن الدجاج.. بأسهل الخطوات

بعد تصدرها التريند.. سر غير متوقع وراء أناقة أنغام| شاهد

أربعينية تثير الجدل بتخلصها من معركة السمنة للأبد في ستة أسابيع

فيديو

بيجامات كستور.. رسالة قاسية من أنغام إلى متحدث جيش الاحتلال

مقطع فيديو لكرسي مهجور تحول لمنطقة جذب سياحي .. شاهد

أين أنتم يا عرب .. مقطع فيديو مؤثر بثته ناشطة وإعلامية فلسطينية

مقطع فيديو لطبيب يثير الجدل حول عنصر غير متوقع في الحمام يسبب السرطان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: هنا القاهرة.. هنا السلام... هنا الحكمة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وعد الله ووعد بلفور

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إسرائيل تحفر قبرها الأبدي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: اسْلَمِي يا مِصْر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: من ذكريات أكتوبر في حطين

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: انتخابات الزمالك لحظة حاسمة في تاريخ النادي

د. هشام فريد

هشام فريد يكتب: مصر العظمى مفتاح الحل في المنطقة

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: مطار العريش قِبلة أنظار العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ