الاحتلال الإسرائيلي يعلن قصف عدة مواقع لـ حزب الله

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه ضرب عدة مواقع أخرى تابعة لحزب الله في جنوب لبنان خلال الليل ردا على إطلاق الصواريخ على شمال إسرائيل يوم أمس.

بشكل منفصل، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه نفذ غارة بطائرة بدون طيار أسفرت عن مقتل ناشط في المنطقة.

ولم يتم تقديم مزيد من التفاصيل حول الناشط ، بما في ذلك انتمائه أو ما كان يخطط لتنفيذه.

وذكرت وكالة “بلومبرج” للأنباء، أمس أن نظام الدفاع الصاروخي الإسرائيلي عالي التقنية "القبة الحديدية"، الذي تم تطويره بدعم أمريكي، قد لا يتمكن من مواجهة الهجمات الصاروخية إذا اتسع نطاق الصراع في الشرق الأوسط.

وأوضحت “بلومبرج”، أنه في حال تصاعد النزاع بشكل أكبر، فإن حتى الانخفاض الطفيف في معدل اعتراض القبة الحديدية إلى 80% قد يؤدي إلى زيادة في عدد الصواريخ التي لم يسقطها نظام الدفاع الصاروخي.

وقال شان شيخ، زميل مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن، لـ”بلومبرج”: "إذا دخل حزب الله الصراع الحالي، فمن المؤكد أن هناك خطرا أن تطغى الصواريخ على القبة الحديدية".