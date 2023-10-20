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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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سمير فرج: الرئيس السيسي رفض بحزم تهجير الفلسطينين إلى سيناء

اللواء سمير فرج المفكر
اللواء سمير فرج المفكر الاستراتيجي

قال اللواء الدكتور سمير فرج المفكر الاستراتيجي، إن المشهد في قطاع غزة مثير للألم، لأن ما نراه الآن من قيام إسرائيل من عمليات مكثفة ضد الشعب الفلسطيني في غزة هو عملية" عقاب جماعي".

وأكد فرج، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ٨ الصبح المذاع على فضائية دي إم سي تقديم الإعلامية هبة ماهر، أن الشعب الفلسطيني يتعرض لاقصي عقاب  جماعي للفلسطينيين، فكل ٥ دقائق تتوالي عليه الضربات والاستشهادات.

الرئيس السيسي رفض رفضا قطعيا بتهجير ونقل الفلسطينين إلى سيناء
واستطرد سمير فرج، أن إسرائيل تحاول بكل أنواع الترهيب لدفع الفلسطينين إلى الاتجاه جنوبا ناحية مصر، ولكن جاء خطاب الرئيس السيسي بكل حزم أن حدود مصر مؤمنة تماما ولن يسمح لدخول الفلسطينين إلي مصر الا بالاساليب والطرق المشروعة، لافتا إلى أنه ولأول مرة يتخلي ويخرج الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الاساليب والبروتوكولات وذاع على الهواء الحوار بينه وبين أنتوني بلينكين  وزير الخارجية الأمريكي وقال إنه لم يسمح نهائيا بدخول ونقل الفلسطينين إلى مصر ولن يعيشوا في سيناء، وطالب الرئيس السيسي بوقف الحرب وسرعة دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

بعد قليل مؤتمر  الأمين العام للأمم المتحدة

وتابع اللواء سمير فرج: أقام الرئيس الأمريكي جوبايدن  مؤتمرا  فجر اليوم بتوقيت مصر وليلا بتوقيت جرينتش  بعد عودته من المنطقة وقال فيه إنه  اتفق مع الرئيس السيسي بدخول المساعدات الإنسانية لرفح وسوف يقوم بايدن بالدعم المادي،  وإن أمن اسرائيل من أمن أمريكا وقال انه يدعم حل القضية الفلسطينية من خلال الدولتين وهو الرئيس الأمريكي الوحيد الذي يحاول حل القضية الفلسطينية من خلال الدولتين، على عكس كل رؤوساء أمريكا السابقين، وسوف يعقد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بعد قليل مؤتمرا صحفيا  بسرعة فتح معبر رفح لدخول المساعدات الأنسانية لأهالى غزة.

عقاب جماعي اللواء الدكتور سمير فرج غزة إسرائيل الشعب الفلسطيني مصر المساعدات الانسانية وزير خارجية أمريكا جوبايدن معبر رفح انطونيو جوتيريش

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