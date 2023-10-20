الإصلاح والنهضة مهاجمًا حزب المحافظين : التشكيك في نزاهة الانتخابات الرئاسية إجرام

قال هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن التشكيك في نزاهة إجراء الانتخابات الرئاسية، والتي أطلقها قيادي بحزب المحافظين، نظام إجرامي في توقيت خاطئ ولا يوجد أي مبرر للتشكيك في نزاهة الانتخابات، لافتا إلى أن توجهات الدولة المصرية وطنية حقيقية وأي شخص يتحدث عن هذه الإدعاءات في هذا التوقيت يعتبر خائنا لوطنه.

وأكد رئيس حزب الإصلاح والنهضة، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الانتخابات نزيهة وخطواتها صحيحة وتسير في الاتجاه الطبيعي ولا صحة لأي مزاعم تثار قي هذا التوقيت الذي من المفترض أن يكون الشعب المصري كله ملتف حول الدولة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسي للحفاظ على الأمن القومي المصري وسط الصراعات التي تواجهنا من العالم.

وأشار إلى أن الدولة المصرية تحيط بها الأخطار من جميع الجهات وتتعرض لمحاولات خبيثة لزعزعة الأمن القومي، لذلك لا يهتم الشعب بما يثار من أقاويل غير صحيحة تهدف إلى زعزعة الاستقرار وشل الأمن القومي.

وثمن ردود فعل الأحزاب والمواطنين لدعم القضية الفلسطينية في هذا التوقيت ورفض التهجير القسري للفلسطينيين خارج بلدهم، واضعين في اعتبارهم مصلحة بلدهم وتحقيق أمنها القومي وحمايتها من أي شر سواء من الداخل مثل ما يحدث من تشكيك في نزاهة الانتخابات أو الخارج من خلال محاولة المساس بالأمن القومي لمصر.