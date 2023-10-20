ديانا كرزون: آلاف المواطنين في عمان بالشوارع والميادين دعما للشعب الفلسطيني

قالت المطربة ديانا كرزون، إن المشهد في فلسطين مأساوي بصورة لا يتخيلها العقل، حيث خيم الحزن على الوطن العربي بالكامل مع بشاعة جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال في حق الشعب الفلسطيني بقطاع غزة.

وأكدت الفنانة ديانا كرزون، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "دي إم سي"، أن جرائم الحرب التي ترتكب في قطاع غزة تتنافي مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

وتابعت الفنانة ديانا كرزون: "ردود الأفعال قاسية في الأردن، حيث خرج آلاف المواطنين في عمان إلى الشوارع والميادين بالعاصمة من أجل إعلان التضامن مع الشعب الفلسطيني الباسل".