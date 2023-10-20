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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مستشار بالأكاديمية العسكرية : أمن مصر خط أحمر ولا تهاون في حمايته

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

كشف اللواء محمد الشهاوي المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، دلالات ورسائل استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الجمعة، رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك.

 

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السيسي وماكرون: تدفق المساعدات يحد من تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة

وقال الشهاوي في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم،  الرسالة الأهم أن أمن مصر خط أحمر ولا تهاون في حمايته، الأمر الآخر يتعلق بإحياء السلام في المنطقة وحل الدولتين الإسرائيلية والفلسطينية، وضرورة فتح معبر آمن لإدخال المساعدات الإنسانية الشعب الفلسطيني في غزة.

تابع المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، ربما تكون الرسالة الأهم هي رفض تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، وعلي بريطانيا التدخل الفوري لإيجاد حل دائم لدخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة حتى لا تنزلق المنطقة لأمور تؤثر على عملية السلام في المنطقة، مؤكدا أن القضية الفلسطينية في قلب القيادة السياسية وكل مصري.
 

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