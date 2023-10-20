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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أكدا ضرورة ضمان تدفق المساعدات إلى غزة| السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من ماكرون

الرئيس السيسي وماكرون
الرئيس السيسي وماكرون

أفادت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل، أن الرئيس السيسي تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمناقشة آخر مستجدات التصعيد العسكري الراهن في قطاع غزة وجهود احتواء الموقف.

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وأشاد الرئيس الفرنسي بجهود مصر في احتواء الموقف لاسيما دورها القيادي في تنسيق إيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.


وأكد الرئيس السيسي ونظيره الفرنسي الضرورة القصوى لضمان تدفق المساعدات بما يحد من تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة، كما توافقا بشأن خطورة الوضع الحالي لاسيما في ظل التبعات غير المحسوبة لتوسيع دائرة الصراع على استقرار المنطقة.

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