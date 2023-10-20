الصحة العالمية: 50 ألف امرأة حامل و34 مريض فشل كلوي بـ غزة في خطر

قال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إن قطاع غزة يمر بمرحلة صحية خطيرة؛ في ظل تردي الأوضاع الإنسانية والقصف المتكرر الذي دمر البنى التحتية الصحية بشكل كبير.

واضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذي يقدمه الإعلامي خالد أبو بكر، على قناة "ON"، إن 85 ألف شخص في قطاع غزة يعانون الإعاقة، و 120 ألف شخص يعانون أمراضا نفسية جراء هذه الحرب، والقائمة تطول في ظل التطورات الأخيرة.

وأشار إلى أن 350 ألف شخص يعانون أمراضا غير سارية كالقلب والضغط، و50 ألف امرأة حامل، ومن المتوقع أن تلد 5500 امراة خلال شهر.

ونوه الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، بأن هناك 34 ألف مريض فشل كلوي معرضون للموت؛ بسبب نقص المياه وانقطاع الكهرباء.