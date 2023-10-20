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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رسالة حاسمة من أحمد فهمي: هو إحنا هنقضيها صور بالكوفيات

احمد فهمى
احمد فهمى

أعرب الفنان أحمد فهمي، عن استيائه الشديد لما يحدث لأهالي غزة على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وكتب أحمد فهمي، في منشور عبر حسابه الشخصي بموقع الصور والفيديوهات انستجرام، وقال: إحنا هنقضيها صور بكوفيات عشان يبقى شكلنا روش على سوشيال ميديا، وفيديوهات دعم وهناك بيشربوا ميه مالحة لا في نور ولا كهرباء ولا أكل وكل دا والمج.. زرة لسه شغالة وبعدين طيب؟.

يذكر أن آخر اعمال أحمد فهمى مسلسل "سفاح الجيزة" بمشاركة عدد من النجوم المتميزين منهم باسم سمرة، وركين سعد، إخراج هادي الباجوري، أشرف على الكتابة محمد صلاح العزب، وسيناريو وحوار إنجي أبو السعود وعماد مطر.

أحمد فهمي يتبرع بإيرادات مطاعمه لصالح ضحايا فلسطين

أحمد فهمي يطلق حملة للتبرع لإغاثة أهل غزة عبر الهلال الأحمر

مبادرة للتبرع لصالح أهل غزة 

وفي وقت سابق، أعلن الفنان أحمد فهمي عن إطلاق مبادرة من أجل التبرع لصالح أهل غزة و أعرب عن استيائه عن تفاقم القضية الفلسطينية وما يحدث من قتل وذبح بشكل مستمر على يد الأحتلال الأسرائيلي ذلك من خلال فيديو على حسابه الرسمي على موقع فيسبوك.

وقال أحمد فهمي فى الفيديو ، اللى بيحصل فى فلسطين دا حرب ومذبحة جامعية كل دقيقة بتمر ناس كتير جدًا بتموت من جميع الفئات وللأسف الأعلام الغربي بيضلل الحقيقة و بيعكسها ، دورنا أن إحنا نتكلم ونوضح دا بالإضافة أن إحنا دورنا نجمع تبرعات على قد ما نقدر ، وسأبدء بحملة الهلال الأحمر وسأسمي مجموعة من زملائي شخصيات مؤثرة، سيتحدثون ويتبرعون، كما سيدعون 5 من زملائهم أيضًا للتبرع، سأبدأ بعمرو يوسف ومصطفى خاطر، وحازم إمام، وحسام غالي، وحازم إمام.

 

وقد كتب احمد فهمى فى تغريدة له عبر حسابه بموقع "x": "اقل حاجة نقدر نعملها اننا ندعم اخوتنا في غزة ودي حملة دعم وتبرع للهلال الاحمر المصري الي بيوصل المساعدات لاخوتنا هناك علي رقم الحساب المكتوب تحت يارب ثبتهم يارب .

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احمد فهمي غزة الاحتلال سفاح الجيزة باسم سمرة

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