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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

واتساب تعلنها رسمياً.. اتاحة استخدام حسابين فى وقت واحد على الموبايل

واتساب
واتساب

كشفت شركة ميتا المالكة لتطبيق المراسلات الفوري المجانى الأكثر شهرة فى العالم “واتساب” عن إمكانية استخدام حسابين فى وقت واحد على أجهزة أندرويد.

وبحسب موقع “تك رانش” التقنى، لن تحتاج لإمتلاك جهازين للتمتع بميزة استخدام حسابين فى وقت واحد، وتسجيل الخروج من حساب والدخول لحساب تانى فى نفس الوقت. 

ستفيدك هذه الميزة فى اجراءات محادثاتك عبر أكثر من حساب بسهولة تامة، مثلا حسابك الشخصى للأصدقاء والعائلة، والأخر للعمل.

من ناحية أخري ذكرت ميتا أنك ستحتاج لرقم منفصل ليتم ربطه بحسابك، وبعد وصول رسالة التأكيد لمرة واحدة، سيمكنك الإستمتاع بالميزة واستخدام حسابين على تطبيق واتساب واحد.

يذكر أن ميتا تعمل مذ فترة على تسهيل استخدم تطبيق واتساب على الأجهزة المختلفة، حيث دشنت فى عام 2021 ميزة استخدام حساب واحد من خلال 4 أجهزة فى وقت واحد.

يأتى ذلك بالتزامن مع إطلاق ميتا لـ دعم مفتاح المرور لأنظمة أندرويد، وبالتالى يستطيع المستخدمون تسجيل الدخول للتطبيق عبر المصادقة الثنائية من خلال الرسائل القصيرة SMS.

واتساب ميتا أندرويد تسجيل الدخول المصادقة الثنائية

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