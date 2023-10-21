حكاية كل عام.. متى تستخدم بريطانيا التوقيت الشتوي؟

تستخدم حوالي 70 دولة التوقيت الصيفي، بما في ذلك المملكة المتحدة وغالبية أوروبا وأمريكا الشمالية بالإضافة إلى أجزاء من أمريكا الجنوبية.

فمع انخفاض درجات الحرارة وزيادة ظلمة المساء، يستعد العديد من البريطانيين لتغيير الساعات وقد تحدث هذه الظاهرة كل عام في نهاية شهر أكتوبر ولكن ليس دائمًا في نفس التاريخ من كل عام.

وستعود هذا العام، الساعة إلى العمل يوم 29 أكتوبر عند الساعة الثانية صباحًا.

وفقا لموقع .express يوضح الموقع الإلكتروني الحكومي: "في المملكة المتحدة، يتم تقديم الساعات ساعة واحدة عند الساعة الواحدة صباحًا في يوم الأحد الأخير من شهر مارس، وتتأخر ساعة واحدة عند الساعة الثانية صباحًا في يوم الأحد الأخير من شهر أكتوبر.

