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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الهلال الأحمر الفلسطيني يعرب عن أسفه لاستمرار منع دخول الوقود إلى غزة

الهلال الأحمر الفلسطيني
الهلال الأحمر الفلسطيني

حذر الهلال الأحمر الفلسطيني من عملية استلام وتفريغ المساعدات مؤكدا انها ستكون معقدة؛ مشيرا الي ان  الحاجة الإنسانية في غزة تتطلب دخول مزيد من المساعدات.

وطالب الهلال الأحمر الفلسطيني للعربية  بالسماح بدخول الوقود إلى غزة لتشغيل المستشفيات؛ معربا عن أسفه لاستمرار منع دخول الوقود إلى قطاع غزة.

وذكرت وزارة الاتصالات التابعة لحركة حماس بقطاع غزة، أنه يتم الآن إدخال نحو 20 شاحنة محملة بالأدوية والمعدات الطبية والمواد الغذائية إلى قطاع غزة، وذلك عبر معبر رفح الحدودي مع مصر.

وأوضحت الوزارة، بحسب “رويترز”، أنه سيتم تفريغ شحنة المساعدات المصرية على آليات وسيارات فلسطينية بحضور مسئولي الأمم المتحدة داخل القطاع، على أن يتم تحريك الشاحنات تجاه غزة، وتوزيعها بمعرفة الجهات الصحية والأممية.

وقالت إنه سيتم تسليم تلك المساعدات وفق قوائم معدة مسبقا بالتنسيق بين مصر والهلال الأحمر الفلسطيني ومنظمة الصحة العالمية.

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