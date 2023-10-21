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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أرقام قياسية بالجملة لـ محمد صلاح بعد هدفيه في شباك إيفرتون

صدى البلد

قاد محمد صلاح فريقه ليفربول للفوز على إيفرتون بثنائية نظيفة، في افتتاح الجولة التاسعة لبطولة الدوري الإنجليزي.

صلاح سجل ثنائية ليفربول بهدفين في الدقيقتين 75، 97، ليقود فريقه للانتصار واعتلاء صدارة جدول ترتيب المسابقة للمرة الأولى هذا الموسم.

هدفا صلاح قاداه لتحقيق العديد والعديد من الأرقام القياسية، والتي نستعرضها تباعًا في ذلك التقرير.

– وصل محمد صلاح للهدف رقم 200 في مسيرته بمختلف الدوريات التي لعب بها، حيث سجل هدفه رقم 201.

– أصبح محمد صلاح أول لاعب يساهم في 30 هدفًا ببطولة الدوري الإنجليزي خلال العام الميلادي 2023، حيث سجل 19 هدفًا وصنع 12 آخرين، وذلك خلال 31 مباراة فقط.

– سجل صلاح هدفه رقم 105 على ملعب “أنفيلد رود”، متجاوزًا أسطورتي ليفربول ستيفن جيرارد والسير كيني دالجليش.

– وصل محمد صلاح للمباراة رقم 13 تواليًا التي يُساهم فيها في هدف على الأقل بين تسجيل وصناعة على ملعب فريقه في الدوري الإنجليزي " بريميرليج، ليحتل المركز الثالث في قائمة أطول سلسلة للمساهمة في التسجيل على ملعب الفريق بعد ألان شيرار وتييري هنري.

– محمد صلاح ثاني أكثر لاعب تسجيلًا للأهداف في شباك إيفرتون بقميص ليفربول في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 7 أهداف، ويأتي خلف ستيفن جيرارد صاحب الصدارة والذي سجل 9 أهداف.

– ارتقى محمد صلاح للمركز الثاني عشر في قائمة الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي برصيد 146 هدفًا، متفوقًا على روبن فان بيرسي، ومتساويًا مع تيدي شيرينجهام، ويتبقى لديه 3 أهداف للارتقاء للمركز الحادي عشر، و4 أهداف فقط للصعود لقائمة العظماء العشر.

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