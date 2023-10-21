بتتكلم إنجليزي | فيديو مثير لـ شريف منير عن دعم حفيدته لفلسطين

نشر الفنان شريف منيرفيديو من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام لحفيدته لارا ليشيد بها حينما قامت بالتطوع في الهلال الأحمر المصري، لتقديم كافة المساعدات فى ظل تفاقم أزمة القضية الفلسطينية.

وعلق الفنان شريف منير على الفيديو ، قائلا: "لارا حفيدتى بنت أسما أنا فخور بيها جدًا جدًا".

وتابع شريف منير: “هي بتتكلم إنجليزي لإن مدرستها إنجليزي وعايزة توصل صوتها لكل العالم".

نشرت لارا السكري، حفيدة الفنان شريف منير، صورا لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق إنستجرام، ظهرت فيها ترتدي الشال الفلسطيني، دعمًا للقضية الفلسطينية وأهالي غزة.

وظهرت حفيدة شريف منير، في صورة أخرعلى موقع انستجرام، مع والدتها أسما شريف منير، وهي ترتدي الشال الفلسطيني، وفي صورة أخرى ظهرت ترفع علم فلسطين.

وعلقت حفيدة شريف منير، على صورتها قائلة: «تحيا فلسطين 🇵🇸 دائما في صلواتي».

أسما شريف منير بالزي الفلسطيني

ونشرت الفنانة أسما شريف منيرأيضًا عدة صور لها، عبر حسابها على إنستجرام؛ لدعم القضية الفلسطينية، حيث ظهرت وهي ترتدي الشال الفلسطيني، وعلقت على الصور:" لا أملك إلا الدعاء".

وسبق أن شاركت أسما شريف منير، عدة صور جديدة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، من خلال خاصية الاستوري وهى تتمتع بأطلالة صيفية مختلفة.

وقد أعلن الفنان شريف منيرمؤخرًا انفصاله من زوجته لورا عماد من خلال منشور عبر حسابه بتطبيق انستجرام.

وكتب شريف منير:"تم الطلاق بيني وبين السيدة لورا كل شي قسمة ونصيب واتمني لها كل خير