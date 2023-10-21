بايدن: انتصار إسرائيل وأوكرانيا أمر حيوي لأمننا القومي

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن في بيان، اليوم السبت، إن انتصار إسرائيل وأوكرانيا أمر حيوي لأمننا القومي.

أضاف بايدن علي موقع أكس/ تويتر، لقد علمنا التاريخ أنه عندما لا يدفع الإرهابيون والدكتاتوريون الثمن؛ فإنهم يتسببون في المزيد من الموت والدمار.

وأفاد رئيس الولايات المتحدة- الذي يلقي بكل ثقله خلف آلة الحرب الإسرائيلية- بأنه على الرغم من صعوبة الأمر، لا يمكننا أن نتخلى عن السلام. لا يمكننا أن نتخلى عن حل الدولتين.

أكد بايدن من خلال تغريدة له عبر موقع، أكس، أعلم أن هذه الصراعات قد تبدو بعيدة. ومن الطبيعي أن نتساءل: لماذا يهم هذا الأمر أميركا؟.. وأجاب مؤكدا: إن انتصار إسرائيل وأوكرانيا أمر حيوي لأمننا القومي.

في وقت سابق، عندما التقى الرئيس الأمريكي برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وحكومته الحربية، خلال زيارته إلى إسرائيل؛ أكد لهم دعمه قائلا: لا أعتقد أنه يتعين عليك أن تكون يهوديًا لتكون صهيونيًا، وأنا صهيوني.