بايرن ميونخ يهزم ماينز 3-1 في الدوري الألماني

فاز فريق بايرن ميونخ على مضيفه ماينز، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في الجولة الثامنة لبطولة الدوري الألماني.

افتتح الفرنسي كينجسلي كومان التسجيل للنادي البافاري في الدقيقة 11 ثم أضاف قائد منتخب إنجلترا هاري كين الهدف الثاني في الدقيقة 17، مسجلًا هدفه التاسع خلال 8 مباريات بالبوندسليجا، والهدف العاشر له بقميص بايرن على مستوى كافة المسابقات.

ورد انتونتي كاسي بهدف لماينز قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول، لكن ليون جوريتسكا أكد فوز بايرن عبر تسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 59.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد بايرن ميونخ لـ 20 نقطة في المركز الثالث بالدوري الألماني.

تشكيل بايرن ميونخ

وضم تشكيل بايرن ميونخ كلًا من:

في حراسة المرمى: سفين أولريش

خط الدفاع: كونرارد لايمر - ماتياس دي ليخت - كيم مين جاي - ألفونسو ديفيز

خط الوسط: يوزوا كيميتش - ليون جروتسكا - جمال موسيالا

خط الهجوم: ليروي ساني - كينجسلي كومان - هاري كين