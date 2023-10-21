إنتر يتصدر الدوري الإيطالي بالفوز على تورينو

فاز فريق إنتر ميلان على مضيفه تورينو، بثلاثية نظيفة، في الجولة العاشرة لبطولة الدوري الإيطالي.

وافتتح المهاجم الفرنسي ماركوس تورام التسجيل لفريقه في الدقيقة 59 ثم أضاف الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز الهدف الثاني في الدقيقة 67 قبل أن يختتم التركي هاكان تشالهان اوجلو التسجيل في الثواني الأخيرة من ضربة جزاء.

الفوز رفع رصيد إنتر في الصدارة إلى 22 نقطة بفارق نقطة واحدة عن ميلان الوصيف وتوقف رصيد تورينو عند 9 نقاط في المركز الرابع عشر.

وبوسع ميلان أن يستعيد موقعه في الصدارة عبر الفوز في المواجهة الصعبة التي تجمعه بضيفه يوفنتوس، غدا الأحد.