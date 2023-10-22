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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تفاصيل ظاهرة تعامد الشمس على معبد أبوسمبل بحضور ألف سائح أجنبي وزائر

تعامد الشمس على معبدى
تعامد الشمس على معبدى رمسيس الثاني بمدينة أبو سمبل السياحية

تشهد محافظة أسوان عاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية عروس المشاتى، خلال الفترة الحالية زخما ثقافيا وفنيا كبيرا بتنظيم سلسلة من الفعاليات والمهرجانات الفنية والثقافية.

 

وفى هذا الإطار نعرض عبر موقع " صدى البلد " كواليس فعاليات مهرجان تعامد الشمس على وجه رمسيس الثانى بمدينة أبو سمبل السياحية، حيث شهد اليوم الأحد 22 أكتوبر 2023 حدوث الظاهرة الفلكية التى تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى فى تمام الساعة 6.52 دقيقة، واستمرت لمدة 20 دقيقة وسط حضور أكثر من ألف زائر وسائح مصرى وأجنبى.

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تعامد الشمس 

تعامد الشمس على معبدى رمسيس الثاني بمدينة أبو سمبل السياحية 

ومن المشاهد البارزة فى فعاليات مهرجان تعامد الشمس استقبال الأفواج السياحية من ضيوف مدينة أبوسمبل وزائريها بتوزيع الهدايا التذكارية من الأعمال الفرعونية على الزائرين فى مطار أبو سمبل الدولى.

 

كما كانت من بين المشاهد البارزة أيضاً قيام مسئولى منطقة آثار أبو سمبل بمساعدة كبار السن لمشاهدة ظاهرة التعامد ، والقيام بمساعدتهم حتى الوصول لسيارات الجولف لاصطحابهم من أمام مدخل المعبد وصولاً إلى صحن المعبد أمام قدس الأقداس وحتى عودتهم مرة أخرى عقب مشاهدة التعامد. 

 

 وكان قد أناب اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الدكتور أحمد فرمان مستشار المحافظة للسياحة والآثار والهوية البصرية ، وأيضاً رئيس المدينة محمد عبد العزيز لحضور فعاليات الظاهرة الفلكية الفريدة من نوعها وذلك بمشاركة الدكتور عبد المنعم سعيد المشرف العام على شؤون السياحة والآثار بأسوان ،  والأثرى أحمد مسعود كبير مفتشى أثار أبو سمبل .

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ظاهرة فلكية

تعامد الشمس على معبدى رمسيس الثاني بمدينة أبو سمبل السياحية 

ومن جانبه أكد اللواء أشرف عطية على أنه تضامناً مع الأحداث المتصاعدة في قطاع غزة ، والتي شهدت سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين الأشقاء فقد تم إلغاء جميع الفعاليات والمظاهر الاحتفالية المصاحبة لظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى والتي شهدها نحو 8 ألاف سائح وزائر مصرى.

 

وقال المحافظ إنه تم إعطاء توجيهات برفع درجة الإستعداد لإستقبال وتأمين الأفواج السياحية الوافدة لمشاهدة ظاهرة تعامد الشمس، وخاصة في قطاعات الصحة والإسعاف والمحليات والتموين والسياحة والآثار وغيرها لتوفير كافة الخدمات والتسهيلات اللازمة للسائحين والزائرين ، كما تم وضع شاشة عملاقة أمام ساحة المعبد لإتاحة الفرصة الكاملة أمام الأفواج السياحية والزائرين لمشاهدة الظاهرة الفلكية الفريدة من نوعها وذلك بإشراف من العميد أحمد دنش مدير عام مركز نظم المعلومات والتحول الرقمى، فيما تم توزيع الهدايا التذكارية من الأعمال الفرعونية على الزائرين بمطار أبو سمبل الدولى. 

 

والجدير بالذكر أن ظاهرة تعامد الشمس ظاهرة فريدة من نوعها حيث يبلغ عمرها 33 قرنًا من الزمان والتي جسدت التقدم العلمي الذي توصل له القدماء المصريين ، خاصة فى علم الفلك والنحت والتخطيط والهندسة والتصوير والدليل على ذلك الآثار والمباني العريقة التى شيدوها في كل مكان ، وهذه الظاهرة تتم مرتين خلال العام إحداهما يوم 22 أكتوبر إحتفالاً ببدء موسم الحصاد ، والأخرى يوم 22 فبراير إحتفالاً بموسم الفيضان والزراعة ،وتحدث الظاهرة بتعامد شعاع الشمس على تمثال الملك رمسيس الثانى وتماثيل الآلهة(أمون ورع حور ) لتخترق الشمس صالات معبد رمسيس الثانى داخل قدس الأقداس .

 

وفى نبذة تعريفية عن ظاهرة تعامد الشمس قال الدكتور عبد المنعم سعيد، ان الظاهرة تم إكتشاف ظاهرة تعامد الشمس فى شتاء عام 1874، عندما رصدت الكاتبة البريطانية "إميليا إدوارد" والفريق المرافق لها، هذه الظاهرة وسجلتها فى كتابها المنشور عام 1899 بعنوان "ألف ميل فوق النيل".

تعامد الشمس على معبدى رمسيس الثاني بمدينة أبو سمبل السياحية 
تعامد الشمس على معبدى رمسيس الثاني بمدينة أبو سمبل السياحية 
تعامد الشمس على معبدى رمسيس الثاني بمدينة أبو سمبل السياحية 
تعامد الشمس على معبدى رمسيس الثاني بمدينة أبو سمبل السياحية 
تعامد الشمس على معبدى رمسيس الثاني بمدينة أبو سمبل السياحية 
تعامد الشمس على معبدى رمسيس الثاني بمدينة أبو سمبل السياحية 


 

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