محافـظ المنوفية يوجه بعقد لقاء شهري بأعضاء مجلس إدارة المنطقة الحرة لعرض مطالبهم

ترأس اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم الأحد، اجتماع مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بشبين الكوم الجلسة رقم (30) بمكتبه بالديوان العام، بحضور محمد موسى، نائب المحافظ ورئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة، ومديري عام الشئون القانونية والجمارك بالمنطقة، وممثلين عن الشركة المصرية القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس وشركة أدخنة النخلة، والممثل القانونى لشركة ميديكال تكنولوجى.



بدأ الاجتماع بالتصديق على محضر الجلسة السابقة، وأكد محافظ المنوفية دعمه الكامل للاستثمار كونه العمود الفقري للاقتصاد المصري.

كما أكد حرصه الدائم على الاستماع إلى رؤى وأفكار المستثمرين للنهوض بقطاع الاستثمار بالمحافظة، وتذليل جميع العقبات لخلق مزيد من الفرص الاستثمارية، موجها بعقد لقاء شهري بأعضاء مجلس إدارة المنطقة الحرة للتعرف على مطالبهم ومقترحاتهم بما يساهم في إحداث تنمية اقتصادية شاملة على أرض المحافظة.



ووجه المحافظ رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة بإعداد حصر شامل لجميع العقبات التى تواجه المستثمرين لعرضها على اللجنة الدائمة بمجلس الوزراء، وكذا إعداد مقترح بجميع الأعمال المطلوب تطويرها والبرامج الزمنية المحددة لها تمهيدا للبدء في الإجراءات التنفيذية، مكلفا بالتنسيق مع مشروع وحدة الرصف لإدراج عدد من الطرق والشوارع بالمنطقة ضمن أعمال الرصف لتحقيق السيولة المرورية اللازمة والارتقاء بالمظهر العام، وكذا التنسيق مع شركات المرافق للانتهاء من جميع أعمال الترفيق.

كما وجه المحافظ رئيس حى غرب بتسهيل إجراءات الترخيص اللازم لإقامة المبنى الإدارى للمنطقة الحرة لضمان تقديم خدمات متميزة للمستثمرين.

وخلال الاجتماع، تمت الموافقة على مد مدة البرنامج الزمنى للشركة المصرية السعودية لصناعة بويات السيارات للانتهاء من المبانى والإنشاءات على مساحة التوسع، وكذا مد مدة قرار المزاولة المؤقت لشركة يوروكيم لإنتاج الكيماويات، ومد مدة ترخيص مزاولة النشاط لشركة قطن فلور لصناعة المفروشات والملابس الجاهزة، وتعديل المادة (9) من النظام الأساسي لشركة لينين إيجيبت للغزل والنسيج.

كما وافق المجلس على تأجير مساحة (200) م2 لشركة ميديكال تكنولوجى لمدة ستة أشهر لقيامها لبعض التشوينات لحين الانتهاء من أعمال الصيانة، ومد مدة قرار المزاولة المؤقت لشركة المنوفية تكستايل لصناعة الملابس، واستصدار قرار مزاولة مؤقت (6) أشهر للشركة المصرية التركية لصناعة مستلزمات المدارس والإكسسوارات المعدنية.