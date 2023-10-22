زعيم حزب بريطاني يدعو لوقف مؤقت لإطلاق النار بين إسرائيل وفلسطين

دعا زعيم الديمقراطيين الليبراليين المملكة المتحدة إلى قيادة الجهود الرامية إلى تأمين وقف مؤقت لإطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة.

قال إد ديفي، لسكاي نيوز البريطانية، إنه يجب أن يتم وقف فوري للأعمال القتالية لتمكين إطلاق سراح الرهائن وتوصيل المساعدات إلى غزة.

وأضاف ديفي: "أن الأزمة الإنسانية في غزة مروعة"، مضيفاً أنه من الضروري أن يصل الغذاء والماء والدواء إلى المحتاجين. وأكد أنه من المهم أيضًا أن يتم إطلاق سراح الرهائن دون قيد أو شرط."

وتابع زعيم الديمقراطيين الليبراليين المملكة المتحدة: "لقد أودت هجمات حماس بحياة عدد كبير جدًا حتى الآن. وأضاف: "لإسرائيل الحق في حماية مواطنيها واستهداف هؤلاء الإرهابيين، بما يتماشى مع القانون الدولي، ومن واجب العالم منع وقوع المزيد من الوفيات بين المدنيين بلا داع.

أضاف: يجب على المملكة المتحدة أن تقود الجهود الدولية لضمان وقف فوري للأعمال العدائية في شكل وقف إنساني مؤقت لإطلاق النار، للسماح بإطلاق سراح الرهائن وإيصال المساعدات إلى غزة.