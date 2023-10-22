سمير فرج: اختراق حماس للجدار الحديدي الذكي شكل مفاجأة لإسرائيل

قال اللواء سمير فرج، الخبير والمفكر الاستراتيجي، إن الهجوم الذي نفذته حركة حماس والفصائل الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية في 7 أكتوبر الماضي كان استجابة لتصاعد الضغوط والحصار الذي كانوا يواجهونه، مشيرًا إلى أن الهجوم كان مدروسًا ومخططًا بعناية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير" على قناة “صدى البلد”، أن حماس نجحت في تنفيذ العملية بشكل مفاجئ بالنسبة لإسرائيل، وكانت النتائج مذهلة حيث تمكنت من تدمير دبابات إسرائيلية والسيطرة على عدة مستوطنات.

وأوضح أن إسرائيل قامت ببناء الجدار الحديدي الضخم لحماية حدودها مع قطاع غزة بتكلفة باهظة، ولكن حركة حماس نجحت في اختراقه واقتحام المستوطنات.

وأشار إلى أن سرعة التنفيذ والتنقل لمقاتلي حماس كانت مفاجأة كبيرة لإسرائيل، وهذا ما سمح للفلسطينيين بتحقيق نجاح كبير في تلك العملية.