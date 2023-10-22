عاجل.. جيش الاحتلال يعرب عن أسفه لقصفه موقعا مصريا قرب الحدود بالخطأ

أعرب جيش الاحتلال الإسرائيلي عن أسفه لقصفه موقعا مصريا قرب الحدود بالخطأ، وفق نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".

وأعرب جيش الاحتلال، في بيان رسمي، عن أسفه لمصر عن قصف إحدى دباباته عن طريق الخطأ موقعا مصريا قرب الحدود مع غزة.