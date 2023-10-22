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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتخب الكونغ فو يحصد ميداليتين باليوم الأول في دورة الألعاب العالمية بالسعودية

صدى البلد

حصد المنتخب المصري للووشو كونغ فو ميداليتين في اليوم الأول من منافسات دورة الألعاب العالمية بالمملكة العربية السعودية المقامة حتى 30 أكتوبر الجاري.

وفاز البطل المصري سيف محسن الميدالية الذهبية خلال منافسات وزن 65 كجم فيما حصد البطل المصري أشرف خطاب الميدالية الفضية في وزن 85 كجم بعد الفوز على لاعب إيران في مباراة غاية في القوة.

وضمت قائمة اللاعبين أشرف خطاب في منافسات وزن 85 كجم ساندا، سيف محسن في وزن 65 كجم ساندا، رؤى خالد علي التي تخوض المنافسات في نظام الأساليب.

وضمت البعثة المصرية للووشو كونغ فو في دورة الألعاب العالمية بالسعودية شريف مصطفى رئيس الاتحاد المصري والعربي والإفريقي ونائب رئيس الاتحاد الدولي للووشو كونغ فو رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الدولي للووشو كونغ فو في دورة الألعاب العالمية والدكتور وائل مصطفى عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري رئيس البعثة كما يتواجد ضمن بعثة منتخب مصر مدرب المنتخب كابتن محمد السيد في الساندا ومدرب المنتخب عبد النبي محمد أحمد في الأساليب.

ويشارك في النسخة الحالية من دورة الألعاب العالمية للفنون القتالية أكثر من 1500 لاعب ولاعبة من نخبة الرياضيين في أكثر من 120 دولة من جميع أنحاء العالم، ويتنافس اللاعبون واللاعبات في 16 لعبة قتالية هي: الأيكيدو، والملاكمة، والجودو، والجوجيتسو، والكاراتيه، والكندو، ومصارعة الذراع، والملاكمة والركل (الكيك بوكسنج)، والملاكمة التايلاندية، والسامبو، والسافات، والسومو، والتايكوندو، والمصارعة، والووشو كوغ فو، والمبارزة.

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