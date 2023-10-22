إسرائيل تعتقل المئات في الضفة الغربية

بعد أن نفذت إسرائيل غارة جوية على مسجد في الضفة الغربية، والذي قال الجيش إنه يستخدم من قبل أعضاء المقاومة الفلسطينية، أفادت شبكة أن بي سي، أن هذا لم يكن النشاط الوحيد الذي تم تنفيذه بين عشية وضحاها.

قال دانييل هاجاري المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي خلال مؤتمر صحفي في الضفة الغربية اعتقلنا أكثر من 450 ناشطا.

وأضاف: نعمل كل ليلة وأحبط هجمات من المقاومة الفلسطينية، دون أن يوضح هوية المعتقلين.

تصاعدت أعمال العنف في الضفة الغربية منذ أن بدأت إسرائيل قصف غزة. وقال مسؤولون فلسطينيون إن القوات الإسرائيلية داهمت ونفذت غارة جوية على مخيم للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية يوم الخميس، مما أسفر عن مقتل 12 شخصا على الأقل.

قال الجيش الإسرائيلي إنه في حالة تأهب قصوى ويستعد لهجمات من بينها هجمات ينفذها نشطاء حماس في الضفة الغربية.