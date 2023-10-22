إعلامي يشيد بخطاب الأهلي لتهئنة مجلس إدارة الزمالك الجديد

أشاد الإعلامي محمد شبانة، بتهئنة مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، إلى مجلس الزمالك الجديد الذي تم انتخابه مؤخرًا بقيادة حسين لبيب، مشيرًا إلى أن العلاقة تاريخية بين الناديين، وستكون صفحة جديدة بين القطبين الكبيرين.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc : "حسين لبيب تلقى الخطاب بسعادة كبيرة، ورحب بالتعاون مع النادي الأهلي وأعلن عن رغبته في وجود بروتوكول تعاون بين الناديين، والعلاقات خارج الملعب شئ، والمنافسة داخل الملعب شئ آخر تمامًا، ونتمنى العودة إلى العلاقات الجيدة بين الناديين".

وأضاف: "ينقصنا عودة العلاقات الطيبة بين الناديين الأكبر في مصر والشرق الأوسط".

وواصل: "باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أكد وجود نادي الزمالك في الدوري الإفريقي خلال النسخة المقبلة، خصوصا أن البطولة الحالية وشروطها فرضت عدم وجود ناديين من دولة واحدة، ولذلك شارك الأهلي صاحب التصنيف الأعلى".

وأكمل: "رئيس الكاف، يؤكد على شعبية الأندية المصرية الكبيرة الأهلي والزمالك، والقلعة البيضاء ستظل محل تقدير كبيرًا داخل إفريقيا، لذلك من الأفضل أن تكون العلاقات مميزة بين الناديين خارج الملعب بصفة دائمة".