لدعم فلسطين.. قرار في الأهلي بشأن مباراته أمام سيمبا التنزاني بالدوري الإفريقي

أعلن فرج عامر رئيس نادي سموحة، عن رغبة النادي الأهلي في الحصول على السعة الكاملة لاستاد القاهرة في مباراته أمام سيمبا.

وكتب فرج عامر، من خلال حسابه الشخصي على “فيس بوك”: "الأهلي يطلب السعة الكاملة لاستاد القاهرة أمام سيمبا؛ من أجل دعم القضية الفلسطينية".

ويحضر مارسيل كولر، المدير الفني، ومحمد الشناوي كابتن الفريق، غدًا الإثنين، المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة سيمبا المقرر لها مساء بعد غد الثلاثاء، في إياب الدور ربع النهائي للدوري الإفريقي لكرة القدم.

وتبدأ وقائع المؤتمر الصحفي الخاص بالأهلي في الواحدة ظهرًا باستاد القاهرة، ويتحدث المدير الفني وكابتن الفريق عن المباراة في حضور وسائل الإعلام.