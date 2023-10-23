عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الهلال الأحمر: 15 شاحنة مساعدات ستدخل غزة من معبر رفح بعد قليل

معبر رفح المصري
معبر رفح المصري

قال المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني  الدكتور محمد الفتياني، اليوم الأثنين، إنه تم استلام 20 شاحنة عبر معبر رفح المصري بينها 6 شاحنات أدوية والباقي للأغذية.

وأضاف المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني في تصريحات صحفية، أن هناك 15 شاحنة جديدة من المساعدات الغذائية ستعبر بعد قليل معبر رفح إلى قطاع غزة.

أشار الفتياني في تصريحاته الصحفية، إلى أن قطاع غزة يحتاج كميات أكبر من المساعدات الإنسانية وفتح ممرات جديدة لإدخالها فورا.

وعلى جانب آخر، أعلن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية، مارتن جريفيث، دخول 14 شاحنة أخرى تحمل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.

وحسب وكالة رويترز للأنباء، قال جريفيث: "بصيص أمل صغير آخر لملايين الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إلى المساعدات الإنسانية، لكنهم بحاجة إلى المزيد، أكثر من ذلك بكثير".

الهلال الأحمر بشمال سيناء: استلمنا 5 طائرات تحمل المساعدات الغذائية والمستلزمات الطبية

الرئيس الأمريكي يؤكد الاتفاق على استمرار تدفق المساعدات إلى غزة

الهلال الأحمر معبر رفح الهلال الأحمر الفلسطيني محمد الفتياني قطاع غزة المساعدات الانسانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر ستظل كابوس لن تستيقظوا منه .. أنغام تتلقى رسالة تهديد على هاتفها من قوات الاحتلال الإسرائيلي

وفاة إعلامية شهيرة بعد تعرضها لحادث سير أليم

حالة وفاة| لماذا غادر أمير قطر قمة القاهرة للسلام ؟.. ورئيس تحرير الشرق القطرية يرد على الإخوان

زيادة 680 جنيها.. ارتفاع جديد في سعر الذهب بمصر

عاجل.. جيش الاحتلال يعرب عن أسفه لقصفه موقعا مصريا قرب الحدود بالخطأ

شظايا قذيفة إسرائيلية بالخطأ| ماذا حدث على الحدود المصرية؟.. والمتحدث العسكري يكشف التفاصيل

إثارة في الأهلي| قصة "خناقة" مروان عطية.. و"تمرد" نجم الأحمر.. و"ورطة" كولر أمام سيمبا

صوروا نفسكو فيديو| الكشف عن شبكة "فخ المراهقات" الدولية.. وهذه كواليس استدراجهن وابتزازهن

موضوعات متعلقة

الهلال الأحمر بشمال سيناء: استلمنا 5 طائرات تحمل المساعدات الغذائية والمستلزمات الطبية

الرئيس الأمريكي يؤكد الاتفاق على استمرار تدفق المساعدات إلى غزة

بيان عاجل من الأمم المتحدة بشأن دخول المساعدات إلى غزة عبر معبر رفح

الهلال الأحمر الفلسطيني: نحتاج استمرار تدفق المساعدات الطبية والدوائية

بنك الطعام: غزة تحتاج 100 شاحنة يوميا .. ومصر ثبتت أقدامها لمرور المساعدات

ترشيحاتنا

هل يتم وقف إطلاق النار للإفراج عن الرهائن في غزة؟.. الاحتلال يجيب

استُشهدت وهي حاضنة بنتها.. حمادة هلال يعلن وفاة قريبة زوجته بـ غزة

محو التراث الفلسطيني.. مناطق آثرية تحت نيران القصف الاسرائيلي

الهلال الأحمر: 15 شاحنة مساعدات ستدخل غزة من معبر رفح بعد قليل

دعاء لفلسطين قصير جدا | اللهم اجعلها ملاذا آمنا لأهلها.. و15 كلمة لا ترد

بكاميرا 50 ميجابكسل ومعالج قوي .. أحدث موبايل من Honor بسعر اقتصادي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أشهرها بقع بيضاء على اللسان.. أعراض نقص الحديدعند الحامل

ماذا تفعل  عشبة الريحان للجسم ؟

وجهت رسالة بالعبري لمواطني دولة الاحتلال.. سر سخرية الصحف الإسرائيلية من بسمة وهبة

طريقة عمل الكوسه بالبشاميل.. المقادير والخطوات

فيديو

الكنز الملعون.. حكاية العثور على 3 جثـ.امين بصحراء الواحات البحرية

لماذا يمنعه الاحـتـ.لال.. كل المساعدات إلى غـ،،ـزة مسموح بها إلا شيء واحد.. ما هو؟

معركتنا منتهتش.. مدرب سيمبا يتحدى الأهلي برسالة نارية |فيديوجراف

عاجل .. ظاهرة تضرب الأرض نهاية الشهر تؤثر على البشر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. يوسف العميري

د. يوسف العميري يكتب : لماذا عبدالفتاح السيسي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: السلام والأمن والكرامة على أرض مصر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وخطَّة جيورا إيلاند

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بقي الزعتر والزيتون نحن باقون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الأسئلة الصعبة في حرب غزة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مصر سيناء قبل التاريخ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لأجلك يا مدينة الصلاة.. أصلي

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: هنا القاهرة.. هنا السلام... هنا الحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ