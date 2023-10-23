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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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هجوم أنغام علي أفيخاي أدرعي ينتهي برسالة تهديد من جيش الاحتلال الإسرائيلي.. والجماهير تدشن «كلنا أنغام»

أنغام وأفيخاي أدرعي
أنغام وأفيخاي أدرعي

جيش الاحتلال الإسرائيلي يهدد أنغام.. معركة بدأت بين الفنانة أنغام وأفيخاي أدرعي، المتحدث الرسمي لجيش الاحتلال الإسرائيلي، لتتجه هذه المعركة إلي ارسال رسالة تهديد علي الهاتف الشخصي للفنانة أنغام.

واعلنت الفنانة أنغام، عن تلقيها رسالة تهديد من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، لتقوم أنغام بالرد علي رسالة التهديد في منشور خاص بها.

رسالة تهديد من جيش الاحتلال للفنانة أنغام

ونشرت الفنانة أنغام صورة رسالة التهديد التي تلقتها عبر هاتفها المحمول، وردت أنغام علي الرسالة كاتبة: "تلقيت على هاتفي الخاص رسالة تهديد شديدة الحقارة.. تهديد لم ينل مني إلا ضحكات الاستهزاء، ينم عن ضعف ووضاعة وقلة حيلة".

وتابعت أنغام: "نعلم جيدًا من أنتم، محتلين ومغتصبين وسفاحين. هكذا عرفكم العالم وهكذا سنودعكم إلى مزابل التاريخ. هذا إن تذكركم التاريخ في الأصل، لست بصدد الدفاع عن مصر، لأن هذة الرسالة أكبر دليل على أن جرحها لازال غائرًا على جبينكم الذي نكسناه".

منشور الفنانة أنغام 

مصر ستظل كابوس لن تستيقظوا منه

وعقبت أنغام: "مصر التي ستظل للأبد كابوس لن تستيقظوا منه. وستبقى أرضها حرة مستقلة شاهدة على خستكم، تُذكِرُكُم دومًا بأحلك لحظات عاشها شعبكم".

واضافت: "ستبقى أرض سيناء للأبد تشهد كل حبة رمل فيها على هزيمتكم النكراء التي سنحتفل بها من الآن فصاعدًا كل ساعة لا كل عام. شعب فلسطين الأبطال أصحاب الأرض والحق باقون إلى يوم الدين بالرغم من إبادتكم العرقية الممنهجة.. ولنا لقاء قريب تروا فيه إسرائيل تراب تحت أقدامنا".

هاشتاج "كلنا أنغام" يتصدر التريند

وعقب نشر الفنانة أنغام لرسالة التهديد من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي، وردها علي هذه الرسالة، تصدر هاشتاج "كلنا أنغام" قائمة تريند الأكثر تداولًا عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس" تويتر سابقًا.

ودشن رواد السوشيال ميديا ومحبي الفنانة أنغام، تغريدات لدعم أنغام وردها علي رسالة التهديد من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، وجاءت التعليقات من قبل رواد السوشيال ميديا، كالاتي:

"احنا ظهرك اللي مايتقطمش ابدا ⁧‫#كلنا_انغام - ياويله اللي يفكر ويهوب ناحيتها ‏⁧‫#كلنا_انغام‬⁩ - تحية لمصر بلداً وأرضاً وشعباً .. وأنغاماً ‏⁧‫#كلنا_انغام‬⁩".

تعليقات رواد السوشيال ميديا 
تعليقات رواد السوشيال ميديا 
تعليقات رواد السوشيال ميديا 

هجوم أنغام علي أفيخاي أدرعي

يذكر أنه هاجمت الفنانة أنغام، أفيخاي أدرعي المتحدث الرسمي لجيش الإحتلال الإسرائيلي، حيث شنت الأولى هجومًا ناريًا على الثاني، بعد العمليات الوحشية لجيش الإحتلال ضد الشعب الفلسطيني وسكان غزة. 

و بدأ العراك من تغريدة للفنانة أنغام، والتي كانت تدعو فيها علي أفيخاي أدرعي، وكتبت أنغام: "ربنا ياخدك ويريحنا من وشك".

رد أفيخاي أدرعي

واشتعل غضب أفيخاي أدرعي، ورد علي الفنانة أنغام في رسالة خاصة به، كاتبًا: "حضرة الفنانة أنغام.. والتي من المفترض أن تكون على قدر من الرقي في مناشيرها، إن الله سيفتكر عباده جميعًا وليس هناك من معمّر على هذه الأرض لكن الفرق أن هناك من سيلقى في الآخرة العذاب الأليم وهناك من سيفتقده، عز وجل، برحمته على أفعاله الإنسانية".

وتابع: "أرجو أن لا تكوني من مصير الفئة الأولى لدعمك مخطط #دواعش_حماس الذين قتلوا واغتصبوا وحرقوا المدنيين الإسرائيليين وهم نائمين ودفعوا شعبهم نحو الجحيم بأفعال الحيوانات البشرية".

عارف يعني إيه مصرية؟

وردت الفنانة أنغام على رسالة أفيخاي أدرعي، في رسالة خاصة لها، كاتبة: "انت يا اسمك ايه!! بدون رقي ولا أدب لإنك ماتستحقش الأدب في الكلام ولا التعامل.. انا اسمي #أنغام مطربة مصرية عربية عارف يعني ايه مصرية؟ .. يعني #مصر الرقي والأدب مع الراقيين فقط مش مع اللي زيك يا #صهيوني".

وتابعت: "والإنسانية نعرفها احنا المصريين لما بعتنا لكم الأسري بتوعكم مستورين بالبيچامات الكستور  فاكر؟ بعد ما #الجيش_المصري انتصر عليكم في حرب ٧٣ ورجع #سيناء منكم اللي كنتم محتلينها يا مغتصبين".

وعقبت أنغام: "الإنسانية بريئة من امثالك وبريئة من أعمال جماعتك وجيشك المتوحش #النازي قاتل الأطفال والنساء والمدنيين الابرياء.. والدين بريئ من اعمالكم وكذبكم (ولكل فعل رد فعل).. شوف انت كام فعل عملتوه من يوم ما احتليتوا ارض #فلسطين يا اسمك ايه انت!!..".

واختتمت أنغام: "#فلسطين وشعبها بيقاوموا محتل غاشم مجنون مغتصب يا قتلة الأطفال. والحيوانات بريئة من وحشيتكم.. قال عز وجل "وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ"".

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