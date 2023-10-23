هل يتم وقف إطلاق النار للإفراج عن الرهائن في غزة؟.. الاحتلال يجيب

قال مسؤول إسرائيلي كبير لشبكة CNN، اليوم الأثنين، إنه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار في قطاع غزة بالرغم من الجهود الأمريكية لإطلاق سراح أكثر من 200 رهينة تحتجزهم حماس هناك.

أشار المسئول الإسرائيلي، إلى أن تل أبيب وواشنطن يريدان إطلاق سراح جميع الرهائن "في أسرع وقت ممكن"، لافتا إلى أنه لا يمكن السماح للجهود الإنسانية بالتأثير على مهمة تفكيك حماس.

وأوضح المسؤول لـ CNN، أن الاحتلال الإسرائيلي وافق على طلب أمريكي للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة على الرغم من أن ذلك لم يلق قبولا في إسرائيل.

ومن جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الأحد، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تتحدث مع الحكومة الإسرائيلية "بشكل منتظم" بشأن الوضع في غزة.

وقال بلينكن في تصريحات لشبكة NBC: "كلا منا يريد التأكد من عودة العديد من الرهائن الذين تم احتجازهم إلى ديارهم، ولهذا السبب نعمل على ذلك، كما قلت، في كل دقيقة تقريبًا من اليوم".

وعلى جانب آخر، قال المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني الدكتور محمد الفتياني، اليوم الأثنين، إنه تم استلام 20 شاحنة عبر معبر رفح المصري بينها 6 شاحنات أدوية والباقي للأغذية.

وأضاف المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني في تصريحات صحفية، أن هناك 15 شاحنة جديدة من المساعدات الغذائية ستعبر بعد قليل معبر رفح إلى قطاع غزة.

أشار الفتياني في تصريحاته الصحفية، إلى أن قطاع غزة يحتاج كميات أكبر من المساعدات الإنسانية وفتح ممرات جديدة لإدخالها فورا.