عودة الشاحنات المصرية بعد تفريغ المساعدات في قطاع غزة

عادت الشاحنات المصرية إلى رفح بعد تفريغ المساعدات في قطاع غزة، وفقا لنبأ عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية.

أفادت وكالة أنباء العالم العربي، أمس الأحد، بدخول عدد من شاحنات المساعدات من معبر رفح البري إلى قطاع غزة.

مخازن الهلال الأحمر الفلسطيني

أوضحت أن “المساعدات ستُنقل إلى مخازن الهلال الأحمر الفلسطيني بدير البلح وسط قطاع غزة بإشراف الأونروا”.

ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية" استمرار عبور الشاحنات الإغاثية إلى غزة عبر معبر رفح مساء الأحد ، وفق الاتفاق المصري الأمريكي.

وأظهرت الصورة لقطات من دخول شاحنات ضخمة إلى غزة تحمل أدوية وأغذية ومواد إغاثية مكتوب عليها شعارات المنظمات الأهلية التي ساهمت في تجميع هذه الشاحنات.

وكانت هذه الشاحنات موجودة منذ أيام أمام معبر رفح تنتظر الاتفاق لكي تدخل عبر المعبر وتوصل المساعدات للفلسطينيين في غزة.