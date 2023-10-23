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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ملك موسى: حسين لبيب يعقد جلسة مع فتوح للتجديد ووضع سقف مالي

صدى البلد

أكدت ملك موسى الناقدة الرياضية، أن هناك جلسة بين حسين لبيب ومجلس إدارة الزمالك، مع أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم، لتجديد عقده بالفترة المقبلة.

 

وتابعت موسى خلال تواجدها ضيفة مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "الجلسة ستكون مع فتوح فقط بدون وكيل أعماله، وسيتم وضع سقف مالي للتعاقدات والتجديدات".

وأضافت ملك موسى: "هناك نية لتعديل عقود بعض اللاعبين، وصرف المستحقات المالية المتأخرة يوم الخميس المقبل، بالإضافة إلى بدء العمل في فرع 6 أكتوبر، وسيتم الاستعانة ببعض رجال الأعمال من الخارج".

 

مجلس الزمالك الجديد يتسلم النادي في الرابعة عصر الغد

وتحدث  عماد البناني رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، عن موعد استلام مجلس إدارة النادي الجديد برئاسة حسين لبيب لمهام  عمله بعد فوزه في الانتخابات الأخيرة .

وأضاف البناني أن  المجلس المنتخب لإدارة النادي برئاسة حسين لبيب سيتسلم مهام إدارة النادي غدا في تمام الرابعة عصرا.
وكانت القائمة الموحدة برئاسة حسين لبيب فازت لانتخابات نادي الزمالك الأخيرة.

وأرسلت اللجنة الأولمبية خطابا إلى نادي الزمالك، خلال الساعات الماضية، تُفيد فيه باعتماد نتيجة الانتخابات وأسماء المجلس الجديد.

 

الأولمبية تعتمد نتيجة انتخابات الزمالك رسميا 
اعتمد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب نتيجة انتخابات نادي الزمالك التي أقيمت يوم 20 أكتوبر الماضي.
وجاء نص خطاب اعتماد اللجنة الأولمبية المصرية:
السيد الاستاذ الدكتور / رئيس اللجنة الثلاثية  لتسيير شئون نادي الزمالك  للألعاب الرياضية – محافظة الجيزة

بالإشارة إلي كتابكم رقم 1653 الوراد لنا بتاريخ 22/10/2023 المرفق به صورة طبق الأصل من محضر إجتماع الجمعية العمومية العادية لنادي الزمالك للألعاب الرياضية – محافظة الجيزة ـ المنعقدة يوم الجمعة الموافق   20 /  10  /2023  والمرفق به صورة أوراق العملية الإنتخابية للنادي للدورة الانتخابية 2023 / 2027 ، لانتخاب مجلس إدارة جديد .
وبمراجعة الأوراق طبقاً لاختصاص اللجنة الأولمبية المصرية تطبيقاً للمواثيق والمعايير الدولية والمادة (84) من دستور جمهورية مصر العربية ، والمادة (3) من القانون 71 لسنة 2017 بشأن الرياضة ، والمواد( 13 ، 14 )من لائحة النظام الأساسي الاسترشادي للأندية الرياضية والمعمول بها في نادى الزمالك للألعاب الرياضية.

 

نتشرف أن نحيط سيادتكم علما بأنه بالاطلاع تبين أن الجمعية العمومية لنادي الزمالك – محافظة الجيزة ، انعقدت بتاريخ  20/ 10 / 2023   تحت إشراف قضائي وحيث أكتمل النصاب القانوني لصحة الاجتماع بحضور عدد ( 22704 ) عضواً من إجمالى عدد الأعضاء العاملين الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية العادية البالغ عددهم ( 104379 ) عضواً .


     حيث قامت اللجنة المشرفة بإجراء الانتخابات علي مناصب مجلس الإدارة وقد قامت اللجنة بعد ، وفرز ، وتجميع الأصوات ، وترتيب الحاصلين علي اعلي الأصوات للمرشحين علي مناصب مجلس الإدارة و تم إعلان فوز المرشحين الحاصلين علي أعلي الأصوات لكل منصب من مناصب مجلس الإدارة .

 


الرأي :ـ  أنتهت اللجنة الأولمبية المصرية إلي أنه لا مانع قانونآ من إعتماد النتيجة النهائية لإعتماد الجمعية العمومية لفوز السادة المرشحين لمناصب مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية– محافظة الجيزة ، بالإنتخاب ،  للدورة 2023 / 2027  بناءً علي قرار الجمعية العمومية ، وإعتماد اللجنة القضائية المشرفة علي إنتخابات النادي ليصبح علي النحو التالي :ـ 
1ـ السيد /  حسين أحمد لبيب عمر                           رئيس مجلس الإدارة            ( 15229  صوت)
2ـ السيد / هشام نصر سليمان أحمد                         نائب رئيس مجلس الإدارة    ( 9480  صوت )
3- السيد /  حسام الدين المندوه توفيق الخواجة      أمين الصندوق                   ( 12431   صوت )
4- السيد / أحمد سليمان عفيفى عباس                   عضو مجلس الإدارة             ( 15433 صوت )
5- السيد /  هانى نبيه عزيز برزى                              عضو مجلس الإدارة           ( 12328  صوت )
6- السيدة / هانى شكرى نجيب جرجس                   عضو مجلس الإدارة           ( 12011  صوت )
7- السيد /  عمرو على أدهم ابراهيم أدهم               عضو مجلس الإدارة            (  10772 صوت )
8-  السيد / محمد طارق حسن عبد الغنى        عضو مجلس الإدارة             ( 10744  صوت )
9- السيد / حسين سيد عبد الحميد عفيفى             عضو مجلس الإدارة             ( 10628  صوت )
10-السيدة / نيرة مصطفى نصر جاد الله             عضو مجلس الإدارة شباب       (14202  صوت )
11- السيد / أحمد خالد سعيد حسنين               عضو مجلس الإدارة شباب       ( 13617 صوت )
12- السيد / رامى ابراهيم محمد نصوحى              عضو مجلس الإدارة شباب         (11039  صوت )
 

برجاء الإحاطة والتنبيه نحو اتخاذ اللازم في ضوء اعتماد اللجنة الأولمبية المصرية لتشكيل مجلس الإدارة ، مع وجوب إرسال الميزانية والحساب الختامي للجهة الإدارية لإرسالها إلى الجهاز المركزي للمحاسبات.

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