الأعنف منذ بدء العدوان.. الاحتلال الإسرائيلي يقصف محيط المستشفى الإندونيسي واستشهاد عاملين

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأثنين، أن قوات الاحتلال الإسرائيلية تقصف محيط المستشفى الإندونيسي في شمال قطاع غزة.

ومن جانبه، قال مدير المستشفى الإندونيسي في تصريحات صحفية، إن هناك قصف إسرائيلي عنيف بمحيط المستشفى مما سبب حالة من الرعب للطاقم الطبي وأضرار في المباني.

وأضاف مدير المستشفى الإندونيسي، أنه نتيجة للقصف الإسرائيلي في محيط المستشفي تم استشهاد اثنين من العاملين في المستشفى أثر استهداف أحد المباني في محيطها.

وأشار مدير المستشفى، إلى أن رصيد المستشفى من الوقود يكفي نحو 3 أيام قبل أن تضطر للتوقف عن العمل.

وعلى جانب آخر، أشارت وسائل إعلام فلسطينية، إلى أن هذه الليلة تشهد غزة أعنف قصف على القطاع من بدء العدوان الإسرائيلي.

كما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، أن الاحتلال الإسرائيلي أعطي مهلة لـ مستشفى القدس في غزة ساعة واحدة لإخلائه قبل أن يقصفها.

وأشارت وسائل الإعلام الفلسطينية، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يشن قصفا يطال محيط مستشفى القدس في غزة.

وعلى جانب آخر، أشارت وسائل الإعلام الفلسطينية، إلى أن هناك قصف إسرائيلي في محيط مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة.