عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأعنف منذ بدء العدوان.. الاحتلال الإسرائيلي يقصف محيط المستشفى الإندونيسي واستشهاد عاملين

قطاع غزة
قطاع غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأثنين، أن قوات الاحتلال الإسرائيلية تقصف محيط المستشفى الإندونيسي في شمال قطاع غزة.

 

ومن جانبه، قال مدير المستشفى الإندونيسي في تصريحات صحفية، إن هناك قصف إسرائيلي عنيف بمحيط المستشفى مما سبب حالة من الرعب للطاقم الطبي وأضرار في المباني.

 

وأضاف مدير المستشفى الإندونيسي، أنه نتيجة للقصف الإسرائيلي في محيط المستشفي تم استشهاد اثنين من العاملين في المستشفى أثر استهداف أحد المباني في محيطها.

 

وأشار مدير المستشفى، إلى أن رصيد المستشفى من الوقود يكفي نحو 3 أيام قبل أن تضطر للتوقف عن العمل.

 

وعلى جانب آخر، أشارت وسائل إعلام فلسطينية، إلى أن هذه الليلة تشهد غزة أعنف قصف على القطاع من بدء العدوان الإسرائيلي.

 

كما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، أن الاحتلال الإسرائيلي أعطي مهلة لـ مستشفى القدس في غزة ساعة واحدة لإخلائه قبل أن يقصفها.

 

وأشارت وسائل الإعلام الفلسطينية، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يشن قصفا يطال محيط مستشفى القدس في غزة.

 

وعلى جانب آخر، أشارت وسائل الإعلام الفلسطينية، إلى أن هناك قصف إسرائيلي في محيط مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة.

محلل سياسي: إسرائيل تستهدف إنهاء التواجد الفلسطيني فى غزة.. فيديو

لمدة ساعتين.. قصف غير مسبوق من الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة |شاهد

المستشفى الإندونيسي قطاع غزة قصف اسرائيلي مدير المستشفى الإندونيسي غزة الاحتلال الاسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة 680 جنيها.. ارتفاع جديد في سعر الذهب بمصر

وفاة إعلامية شهيرة بعد تعرضها لحادث سير أليم

عاجل.. جيش الاحتلال يعرب عن أسفه لقصفه موقعا مصريا قرب الحدود بالخطأ

شظايا قذيفة إسرائيلية بالخطأ| ماذا حدث على الحدود المصرية؟.. والمتحدث العسكري يكشف التفاصيل

مصر ستظل كابوس لن تستيقظوا منه .. أنغام تتلقى رسالة تهديد على هاتفها من قوات الاحتلال الإسرائيلي

إثارة في الأهلي| قصة "خناقة" مروان عطية.. و"تمرد" نجم الأحمر.. و"ورطة" كولر أمام سيمبا

صوروا نفسكو فيديو| الكشف عن شبكة "فخ المراهقات" الدولية.. وهذه كواليس استدراجهن وابتزازهن

جارٍ التحقيق.. المتحدث العسكرى: إصابات طفيفة لعناصر برج مراقبة بشظايا قذيفة إسرائيلية بالخطأ

موضوعات متعلقة

عودة الشاحنات المصرية بعد تفريغ المساعدات في قطاع غزة

محلل سياسي: إسرائيل تستهدف إنهاء التواجد الفلسطيني فى غزة.. فيديو

لمدة ساعتين.. قصف غير مسبوق من الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة |شاهد

هل يتم وقف إطلاق النار للإفراج عن الرهائن في غزة؟.. الاحتلال يجيب

استُشهدت وهي حاضنة بنتها.. حمادة هلال يعلن وفاة قريبة زوجته بـ غزة

أبطال عملية المدمرة إيلات يوجهون كلمة إلى أهالي غزة.. فيديو

ترشيحاتنا

اقتحام نابلس وغارات على غزة.. الاحتلال الإسرائيلي يفقد صوابه في ليلة الأحد|شاهد

ميناء دمياط يستقبل سفينة مصرية قادمة من روسيا على متنها 60911 طن قمح

صرخة زوج أمام محكمة الأسرة: حرمتني من أولادي

عضو مجلس إدارة النادي الأهلي: هنخصص دخل مباراة سيمبا لفلسطين

جنون الاحتلال.. استشهاد 400 شخص في ليلة واحدة بـ قطاع غزة

بعد 20 سنة.. كوكب غامض يرسل إشارات إلى الأرض

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علامات بالقدم مؤشر على الإصابة بأمراض خطيرة| احذر

أشهرها بقع بيضاء على اللسان.. أعراض نقص الحديدعند الحامل

ماذا تفعل  عشبة الريحان للجسم ؟

وجهت رسالة بالعبري لمواطني دولة الاحتلال.. ماذا قالت الصحف الإسرائيلية عن بسمة وهبة

فيديو

استُشهدت وهي حاضنة بنتها.. حمادة هلال يعلن وفاة قريبة زوجته بـ غزة

الكنز الملعون.. حكاية العثور على 3 جثـ.امين بصحراء الواحات البحرية

لماذا يمنعه الاحـتـ.لال.. كل المساعدات إلى غـ،،ـزة مسموح بها إلا شيء واحد.. ما هو؟

معركتنا منتهتش.. مدرب سيمبا يتحدى الأهلي برسالة نارية |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. يوسف العميري

د. يوسف العميري يكتب : لماذا عبدالفتاح السيسي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: السلام والأمن والكرامة على أرض مصر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وخطَّة جيورا إيلاند

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بقي الزعتر والزيتون نحن باقون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الأسئلة الصعبة في حرب غزة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مصر سيناء قبل التاريخ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لأجلك يا مدينة الصلاة.. أصلي

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: هنا القاهرة.. هنا السلام... هنا الحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ