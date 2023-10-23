مجدي عبد الغني: هاني العتال رجل محترم والقادم محسوم له داخل الزمالك

أكد مجدي عبد الغني نجم كرة القدم المصرية السابق ، إن هاني العتال شخص محترم للغاية، ويحترم الجمعية العمومية لنادي الزمالك ، وقام بعمل مباراة فى الانتخابات كبيرة مع هشام نصر.

وقال مجدي عبد الغني فى تصريحات عبر برنامج ملعب الشمس:" هاني العتال يحترم نفسه والجمعية العمومية لنادي الزمالك ، بدليل حب الناس له فى الانتخابات والحصول على هذه الأصوات والمنافسة الشرسة التى حُسمت فى النهاية ل هشام نصر.

وأضاف:" أنا أقول لـ العتال أن القادم له داخل نادي الزمالك ، وسيكون فى وقت من الأوقات ، داخل مجلس الإدارة.

ويذكر أن حسين لبيب استطاع الفوز فى انتخابات نادي الزمالك مع قائمته بالكامل.