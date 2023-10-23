انا بلبسه.. أول تعليق من حسين لبيب على ارتداء أعضاء الزمالك شورت

كشف حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، عن قراره حول الأعضاء الذين يتواجدون في مقر النادي بـ الشورت، بعد توليه رئاسة القلعة البيضاء.



وقال لبيب، في تصريحات تلفزيونية: أنا بلبس شورت، ولن أمنع الأعضاء من الذهاب للنادي بشورت خلال عهدي.

وكان لبيب، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد، قد أعلن عن أول قرار لمجلس الإدارة بشكل رسمي، خلال الفترة الحالية، بعد نجاح القائمة بالكامل في الانتخابات، مشيرا إلى أنه سيكون إحالة ميزانية النادي الخاصة بمجلس الإدارة السابق للجهاز المركزي للمحاسبات.

وأكد رئيس الزمالك، أن البنية الأساسية في النادي تحتاج إلى تعديل؛ لأنها ليست على أساس هندسي مضبوط، مضيفا أنه سيجرى تغيير لافتة النادي بشكل قانوني.