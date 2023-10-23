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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يتفقد منفذ بيع السلع الغذائية بأشمون للاطمئنان على تخفيضات الأسعار

جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية منفذ بيع السلع الغذائية بشارع الروضة بأشمون، في إطار متابعة تنفيذ مبادرة رئيس مجلس الوزراء "تخفيض أسعار السلع الأساسية والإستراتيجية" لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين والحد من غلاء الأسعار تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية.

جاء ذلك خلال جولته الميدانية الموسعة بمركز ومدينة أشمون بحضور محمد موسي نائب المحافظ ، والمحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ، خالد النمر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون .

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واطمئن المحافظ على توافر السلع الغذائية التى تشملها المبادرة واستفسر عن أسعار المنتجات ونسب تخفيضها.

ووجه وكيل وزارة التموين بحصر المنتجات الأكثر طلبا بين المواطنين لتوريدها إلى المنفذ بكميات وفيرة لضمان تلبية احتياجات المواطنين وكذا الإعلان عن أسعار المنتجات وقيمة التخفيض على كل سلعة مقارنة بمثيلاتها بالأسواق.

وأكد أن تلك المنافذ ساهمت وبشكل ملحوظ في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها العالم أجمع.

كما وجه المحافظ الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالمتابعة الدورية للمنفذ وسير العمل به ومدى الالتزام بتطبيق التوجيهات الصادرة.

وأشار إلى استمرار الحملات التفتيشية المكثفة على مستوى المحافظة للتأكد من التزام التجار بالأسعار المعلنة ومراقبة عملية تداول السلع بالأسواق ، مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين و محتكرى السلع الغذائية حفاظاً على حقوق ومصالح المواطنين .

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