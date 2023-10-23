بتكلفة مليار جنيه.. محافظ المنوفية يتفقد إنشاء مستشفى أشمون الجديد

تفقد اللواء ابراهيم ابو ليمون، محافظ المنوفية، موقع إنشاء مستشفى أشمون الجديدة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بتكلفة إجمالية مليار و350 مليون جنيه.

جاء ذلك بحضور الدكتور أسامة الشلقانى وكيل مديرية الصحة، حيث استمع المحافظ إلى شرح تفصيلي عن الموقف التنفيذى للمستشفى وتابع أعمال فرد طبقة الإحلال الثانية بالموقع تمهيدا لصب الخرسانة العادية.

وأشار إلى أنه سيقوم بعمل زيارة ميدانية للمستشفى مرة أخرى لمتابعة الموقف التنفيذى والعمل على إزالة أى معوقات من شأنها تعطيل سير العمل وذلك فى ضوء توجيهات القيادة السياسية بالنهوض والإرتقاء بالقطاع الصحى، وخلال تفقده وجه المحافظ رئيس المدينة بإدراج شارع الثورة ضمن خطة التشجير كونه مدخل حيوى للمستشفى وإضفاء مظهر جمالي وحضاري للمنطقة.

وأكد محافظ المنوفية أن مستشفى أشمون الجديدة تعد صرحاً طبياً تفتخر به المحافظة كونه إضافة قوية ونقلة نوعية للمنظومة الصحية بالمحافظة مما يساهم في تقديم خدمة طبية متميزة للمرضى وتخفيف المعاناة عن كاهلهم.