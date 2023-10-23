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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فرنسا تستكمل سحب قواتها من النيجر

صدى البلد

أكملت فرنسا سحب قواتها من قاعدة شمالية في النيجر كجزء من الرحيل المخطط له من الدولة الواقعة في غرب إفريقيا في أعقاب الإطاحة بالرئيس محمد بازوم في يوليو.

قال المتحدث باسم المجلس العسكري، العقيد أمادو عبد الرحمن، لوكالة الأسوشيتد برس، إن ما يقرب من 200 جندي و28 شاحنة و24 مركبة مدرعة غادروا قاعدة أولام العسكرية التي تم تسليمها إلى النيجر.

من المتوقع أن يكتمل انسحاب فرنسا بحلول نهاية العام. ويعمل نحو 1500 جندي فرنسي في النيجر لتدريب قواتها وتنفيذ عمليات مشتركة.

يأتي هذا الإعلان بعد أسابيع من إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن فرنسا ستنهي وجودها العسكري في النيجر وتسحب سفيرها من البلاد نتيجة الانقلاب الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم.

يخضع بازوم للإقامة الجبرية مع زوجته وابنه منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر، وقد قطع المجلس العسكري الكهرباء والماء عنه.

في الأسبوع الماضي، لم يتمكن المقربون من بازوم من الوصول إليه لعدة أيام واتهمه المجلس العسكري بمحاولة الهروب مع عائلته، مما أثار مخاوف بشأن مكان وجوده. قال محامي بازوم لوكالة أسوشيتد برس يوم الاثنين إنه تمكن من إجراء مكالمة هاتفية واحدة في عطلة نهاية الأسبوع ليقول إنه بخير، لكن لم يعد لديهم اتصال منتظم به.

وقال ريد برودي، المحامي الأمريكي في فريق بازوم: إنه في المنزل، وتمكن طبيبه من زيارته وهو آمن وسليم. لكن لم يعد لدينا اتصال مباشر معه حيث تم الاستيلاء على هواتفهم. 

واتهم المجلس العسكري بازوم بمحاولة الفرار بسيارة مهربة وبمساعدة مروحيتين تابعتين لـ”قوة أجنبية”. ولم يتسن التأكد من هذه الادعاءات.

وكان يُنظر إلى النيجر على أنها آخر دولة في منطقة الساحل، وهي مساحة شاسعة أسفل الصحراء الكبرى، يمكن للدول الغربية أن تتعاون معها لصد التمرد الجهادي المتزايد المرتبط بتنظيمي القاعدة وداعش.

ويحذر محللون من أن انسحاب فرنسا سيترك فراغا أمنيا يمكن أن يستغله المتطرفون. وفي الشهر الذي تلا تولي المجلس العسكري السلطة، ارتفع العنف المرتبط في المقام الأول بالمتطرفين بنسبة تزيد عن 40%، وفقًا لمشروع بيانات مواقع الصراعات المسلحة والأحداث.

النيجر فرنسا احتجاز الرئيس بازوم غرب أفريقيا

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