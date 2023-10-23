جوتا يقود تشكيل اتحاد جدة أمام القوة الجوية في دوري أبطال آسيا

كشف البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني لـ اتحاد جدة السعودي، عن تشكيل فريقه لمواجهة القوة الجوية العراقي، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

تشكيل اتحاد جدة

وضم تشكيل اتحاد جدة كلًا من:

في حراسة المرمى: عبدالله المعيوف

خط الدفاع: أحمد بامسعود - عمر هوساوي - لويز فيليبي - مدالله العليان

خط الوسط: عوض الناشري - نجولو كانتي - صالح العمري

خط الهجوم: جواو فيليبي جوتا - رومارينيو - عبد الرزاق حمد الله.

وتم استبعاد الفرنسي كريم بنزيما من قائمة الاتحاد للمباراة، بسبب الراحة.

وتنطلق المباراة في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب الجوهرة المشعة.