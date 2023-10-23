القائم بأعمال سفارة السودان ورئيس الاتحاد العربي للعمل التطوعي يبحثان نشر الثقافة بين الشباب

أكد القائم بأعمال سفارة السودان في جمهورية مصر العربية، السفير محمد عبدالله التوم، استعداد السفارة لتنظيم العديد من الفعاليات التدريبية والتوعوية الخاصة بالتطوع مع الاتحاد العربي للعمل التطوعي لنشر ثقافة التطوع بين جميع شرائح المجتمع المختلفة لدى شباب السودان لما لها من أثر كبير في الفرد والمجتمع.



جاء ذلك خلال استقبال السفير محمد عبدالله التوم، اليوم /الإثنين/، أعضاء وفد الاتحاد العربي للعمل التطوعي برئاسة الدكتور يوسف بن علي الكاظم، رئيس الاتحاد، ونائب رئيس الاتحاد من جمهورية السودان هشام صلاح الدين الريدة، والمستشار الإعلامي للاتحاد من جمهورية مصر العربية الدكتور وائل محمد رضا.



وأشار رئيس الاتحاد العربي للعمل التطوعي، الدكتور يوسف بن على الكاظم، إلى أن الاتحاد أدرك منذ بداياته وتبنى جميع القيم والمفاهيم التي ينطوي عليها العمل التطوعي لذلك بادر إلى توسيع دائرة عمله من خلال تعدد النشاطات والممارسات التي حققت نجاحات باهرة، مضيفا أن الاتحاد العربي لديه مرتكزات أساسية للعمل التطوعي مثل دليل العمل التطوعي وجواز العمل التطوعي والمرصد العربي للعمل التطوعي والرخصة الدولية للعمل التطوعي والملتقى الشبابي التطوعي الدولي وكذلك مراكز التدريب العربية المنتشرة في الوطن العربي.



ووجه رئيس التتحاد الشكر والتحية للسفير محمد عبدالله التوم على حسن الاستقبال والحفاوة البالغة.



كما أهدى المستشار الإعلامي للاتحاد العربي للعمل التطوعي ورئيس قطاع المسئولية المجتمعية بشركة تربل إم، الدكتور وائل محمد رضا، كتاب "من أجل إنسان أفضل" للسفير محمد عبدالله التوم.



جدير بالذكر أن الدول العربية الأعضاء في الاتحاد هي: مصر وقطر والسودان والعراق واليمن ولبنان والأردن والكويت والمغرب والجزائر وليبيا وتونس والسعودية وسلطنة عمان والبحرين وفلسطين والصومال وجزر القمر وجيبوتي وموريتانيا والإمارات.

