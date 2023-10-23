محمد بن سلمان يعلن إطلاق كأس العالم للرياضات الإلكترونية في السعودية

أعلن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، اليوم الاثنين، إطلاق بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، على هامش مؤتمر الرياضة العالمية الجديدة الذي تستضيفه السعودية.

وستكون بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، الحدث الأكبر من نوعه عالميًا، وسيُنظم في الرياض سنويًا بدءًا من صيف عام 2024.

كلمة محمد بن سلمان في مؤتمر الرياضة العالمية الجديدة

وقال بن سلمان في مؤتمر الرياضة العالمية الجديدة:"البطولة هي الخطوة الطبيعية التالية في رحلة المملكة لتصبح المركز العالمي الأول للألعاب والرياضات الإلكترونية، حيث سيتم تقديم تجربة لا مثيل لها، تفوق ما هو متعارف عليه في القطاع"".

وشدد على أن البطولة ستسهم في تعزيز التزامات الدولة بتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، بما في ذلك تنويع الاقتصاد، وتعزيز قطاع السياحة وتوفير الفرص الوظيفية في مختلف القطاعات، وتقديم ترفيه عالي المستوى للمواطنين والمقيمين والزائرين على حد سواء.

البطولة بدورها تشكل منصة هامة تساهم في الارتقاء بقطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، الذي يشهد نموًا متزايدًا، من أجل ترسيخ مكانة المملكة كوجهة رائد لأبرز الأحداث الرياضية والعالمية.

كما أعلن بن سلمان، إنشاء مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، على أن تكون مؤسسة غير ربحية تتولى تنظيم البطولة.

وسيتم الكشف عن المزيد من التفاصيل الخاصة بالبطولة وآلية المشاركة فيها، مطلع العام الجديد، بواسطة مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية.

وستقوم مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية بالكشف عن المزيد من التفاصيل المرتبطة بالبطولة وآلية المشاركة فيها مطلع العام القادم.