توترات تضرب الشرق.. أمريكا ترسل قوات إضافية بعد هجمات سوريا وتحرك إيران

أعلنت الولايات المتحدة، أمس الخميس عن شن ضربات جوية في سوريا، استهدفت عدة مناطق تابعة للمليشيات المدعومة من إيران، حيث أكد مسئول عسكري أمريكي لـ "رويترز"، أن قصف الأهداف الخاصة بالمليشيات المدعومة من إيران في سوريا جاء ردا على الهجمات التي شنتها على القواعد الأمريكية.

وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية، البنتاجون، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن أمر بضرب منشأتين في سوريا، يستخدمها الحرس الثوري الإيراني وجماعات مدعومة من إيران، موضحة أن الولايات المتحدة لن تتسامح مع الهجمات ضد الأمريكيين وستدافع عن مصالحها، وستتخذ إجراءات إضافية إذا استمرت هجمات وكلاء إيران.

أهداف الضربات الأمريكية في سوريا

وأوضح وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أن الضربات التي شنها الطيران الحربي الأمريكي على منشأتين في شرق سوريا، يستخدمها الحرس الثوري الإيراني وجماعات يدعمها، جاءت دفاعا عن النفس، مشيرا إلى أن هذه الضربات ردا على سلسلة من الهجمات المستمرة وغير الناجحة في معظمها ضد أفراد أمريكيين في العراق وسوريا من قبل ميليشيات مدعومة من إيران، والتي بدأت في 17 أكتوبر.

وأشار إلى أن الهجمات المدعومة من إيران ضد القوات الأمريكية غير مقبولة، ويجب أن تتوقف، مشددا على أن هذه الهجمات منفصلة عن الصراع بين إسرائيل و حماس، ولا تشكل تحولاً في نهجنا تجاه الصراع"، مؤكدًا أن واشنطن "لا تسعى للصراع، وليس لديها نية للانخراط في أي عداءات أخرى".

من جانبه، أكد مسئول أمريكي، أن الضربات استهدفت مستودعات الأسلحة والذخيرة، وشنت باستخدام مقاتلات إف 16، وأن الولايات المتحدة لم تنسق الضربات في سوريا مع إسرائيل.

ضربات تستهدف القوات الأمريكية

وكانت الولايات المتحدة أعلنت، أن القوات الأمريكية، تعرضت إلى ما لا يقل عن 16 هجوما في سوريا والعراق، متهما ميليشيات مدعومة من إيران بالوقوف خلف هذه الهجمات، وقال المتحدّث باسم "البنتاجون" الجنرال بات رايدر للصحفيين إنه منذ 17 أكتوبر هوجمت القوات الأمريكية وقوات التحالف 12 مرة في العراق و4 مرّات في سوريا"، موضحاً أنّ هذه الهجمات نُفّذت بطائرات مسيّرة وصواريخ.

من جانبها، كشفت وزارة الدفاع الأمريكية، عن وصول نحو 900 جندي أمريكي إضافي إلى الشرق الأوسط، وذلك لتعزيز الدفاعات بهدف حماية الجنود الأمريكيين في ظل تصاعد الهجمات بالمنطقة.

إيران تجري مناورة اقتدار

على جانب آخر، أعلنت إيران عن قيام القوات البرية الإيرانية بإطلاق مناورة اقتدار 1402، والتي تستمر لمدة يومين لاختبار أكثر من 200 مروحية، حسب ما أعلنه التليفزيون الرسمي الإيراني، وبحسب وكالة تسنيم، فإن المناورات الإيرانية تنطلق في منطقة نصر آباد العامة في أصفهان بمشاركة وحدات من المدرعات والمدفعية والصواريخ والقوات الجوية والطائرات بدون طيار وغيرها.

وقالت وكالة مهر الإيرانية إن القوات التي ستشارك في هذه المناورات تشمل وحدات من المشاة والمدرعات والصواريخ والمدفعية والقوات الجوية والطائرات المسيرة والقوات المحمولة جواً وقوات الحرب الإلكترونية والحرب الحديثة، كما اتهمت إيران إسرائيل بتنفيذ "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، بينما يواصل فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي حملة قصف مكثفة على القطاع بدأت في 7 أكتوبر الجاري.

وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في رسالة موجهة إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك، إن الهجمات الإسرائيلية "وصلت إلى حد يُظهر أن الهدف هو القتل الجماعي للشعب الفلسطيني في غزة"، موضحا أن تصريحات المسؤولين الإسرائيليين و"الهجمات الواسعة النطاق والممنهجة على غزة تُظهر أنها حملة إبادة جماعية للشعب الفلسطيني".

اختراق بري محدود في غزة

أما الوضع في غزة والصراع بين المقاومة وجيش الاحتلال الإسرائيلي، فقد أعلن جيش الاحتلال أمس الخميس، عن إرسال إسرائيل دبابات وقوات إلى قطاع غزة لشن توغل محدود ثاني بحجة ضرب نشطاء حماس ومواقعها، ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، نفذت الغارة بالقرب من حي الشجاعة في شرق قطاع غزة من قبل المشاة والهندسة القتالية والقوات المدرعة، بجانب طائرات بدون طيار تابعة للقوات الجوية الإسرائيلية وطائرات هليكوبتر قتالية توفر غطاء جوي، وفقا للجيش.

وأكد جيش الاحتلال أن المدفعية والغارات الجوية، نفذت ضد مواقع تابعة لحركة حماس، بما في ذلك مواقع إطلاق الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات ومراكز القيادة، مشيرا إلى أن العديد من أعضاء حماس أصيبوا أيضا من قبل قوات الاحتلال، وغادرت جميع القوات الإسرائيلية المنطقة بعد عدة ساعات، ولم يتم الإبلاغ عن أي إصابات.

وتمثل العملية، الليلة الثانية على التوالي التي تدخل فيها قوات جيش الدفاع الإسرائيلي قطاع غزة لفترة وجيزة، قبل هجوم بري كامل متوقع، ونشر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اللقطات المصورة الأولى التي توثق لحظة توغل عدد من مدرعاته ودباباته لقطاع غزة لمهاجمة أهداف تابعة لحماس.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي في بيان عبر موقع "إكس" إن الجيش الإسرائيلي "بقيادة لواء غفعاتي نفذ الليلة الماضية عملية مداهمة مركزة في منطقة شمالي قطاع غزة من خلال الدبابات، وذلك كجزء من تهيئة الظروف في المنطقة تمهيدا للمراحل اللاحقة من القتال".

سقوط درون إسرائيلي في غزة

وعلق جيش الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الجمعة، على تحطم طائرة بدون طيار من سكايلرك 3 في قطاع غزة في وقت سابق اليوم، وأكد المتحدث باسم جيش الاحتلال، دانيال هاجاري، أن سقوط المسيرة كان نتيجة لخطأ فني، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي تخوفات من تسرب المعلومات الحساسة من الجهاز.

وقبل قليل، أعلن جيش الاحتلال إنه خلال اليوم الماضي، نفذ أكثر من 250 غارة جوية ضد أهداف حماس في قطاع غزة.

ويقول جيش الاحتلال إن الأهداف شملت أنفاق حماس ومراكز القيادة ومواقع إطلاق الصواريخ وعشرات النشطاء.