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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عبد الله السعيد: أتمنى تواجد محمد صلاح وزيزو وأفشة في الدوري السعودي

عبد السعيد ومحمد
عبد السعيد ومحمد صلاح

أشاد عبد الله السعيد، نجم فريق بيراميدز، بقوة الدوري السعودي في الفترة الأخيرة.


وقال عبد الله السعيد خلال حوار صحفي مع صحيفة "الرياضية" السعودية: "أعتقد أن أحمد حجازي هو أفضل لاعب مصري تواجد في الدوري السعودي، لقد أسهم في تقدم الاتحاد، وحقق معه الموسم الماضي لقب دوري روشن السعودي، ويعد قائدًا مؤثرًا، وأحد أهم اللاعبين المصريين في السعودية".


وأضاف: “أتمنى مشاهدة محمد صلاح في دوري الدوري السعودي وزيزو وقفشة، هؤلاء اللاعبون سيضيفون للدوري السعودي، وسينجحون في الأندية، لأن جميع المباريات قوية، وجميع الأندية قوية، وهم يقدمون مستوى متميزًا”.


وعن تجربة طارق حامد مع ضمك، أجاب: "التواجد في الدوري السعودي في الوقت الوقت الجاري مكسب لأي لاعب كرة قدم على المستوى الفني، والحضور الجماهيري، والمشاهدة التلفزيونية، والاحتكاك بنجوم كرة القدم في العالم".


ويمتلك عبد الله السعيد تجربة سابقة في الدوري السعودي مع فريق أهلي جدة.

الدوري السعودي عبد الله السعيد بيراميدز محمد صلاح زيزو قفشة

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