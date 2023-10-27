غزة تتعرض لـمحـرقة.. وتحرك عاجل من البيت الأبيض.. و«بكري» يوجّه طلبا عاجلا للدول العربية| أخبار التوك شو

تناولت برامج الـ توك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات المختلفة، نرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

حماس: انسحاب جيش الاحتلال بعد اشتباكات عنيفة إثر محاولته دخول غزة من البحر

كشف حسام بدران، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، تفاصيل اللحظات الحالية في قطاع غزة، قائلا: “حسب ما وصلنا، هناك تقدم بري، وليس على المستوى الواسع”.



متحدث الحكومة الفلسطينية: غزة تتعرض الآن لمحرقة.. والجثث في الشوارع بالمئات

أكد الدكتور إبراهيم ملحم، المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية، أن السكان في قطاع غزة يواجهون مأساة جماعية، مشيرًا إلى أن جثث الضحايا تغطي شوارع القطاع.



عمرو أديب: الليلة هي الأصعب على فلسطين

قال الإعلامي عمرو أديب، إن ليلة 27 أكتوبر لن ينساها أحد، متابعا من يسأل عن الاجتياح البري فهو أمر فوق عقل البشر.



أبو الغيط: قرار الأمم المتحدة بهدنة إنسانية بغزة يوقف حملة إسرائيل الجنونية

أفادت إكسترا نيوز، في نبأ عاجل أن أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، رحب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي إلى هدنة إنسانية فورية في غزة.



وزير الأوقاف الفلسطيني: 800 شهيد حصيلة الاجتياح البري لـ غزة

كشف وزير الأوقاف الفلسطيني، حاتم البكري، عن ضحايا الاجتياح البري في قطاع غزة، الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين.



120 صوتا| الجمعية العامة للأمم المتحدة تدعو بأغلبية ساحقة إلى هدنة إنسانية في غزة.. فيديو

أفادت إكسترا نيوز أن الجمعية العامة للأمم المتحدة تدعو بأغلبية ساحقة إلى هدنة إنسانية في غزة.

أوضحت أن مشروع القرار العربي في الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي إلى الوقف الفوري للعنف في غزة يحظى بموافقة 120 دولة.



مندوب مصر بالأمم المتحدة: سياسات التجويع لا مكان لها في القرن الـ21

قال مندوب مصر بالأمم المتحدة، إن مصر ترفض التهجير القسري للبشر، ولا للإبادة الجماعية، فكل البشر متساوون، مضيفا: «إننا اخترنا الخيار الأصعب؛ لتكريس عملنا وجهدنا في عمل واضح من الجمعية العامة، بشأن ما تشهده الأراضي الفلسطينية من انتهاكات وجرائم؛ حتى لا نكون شيطانًا أخرس، سكت عن الحق، بحسب المثل العربي البليغ، في وقت تصمت فيه العديد من الأصوات عن قول الحق للأسف الشديد».



اطردوا سفراء أمريكا| مصطفى بكري يوجّه طلبا عاجلا للدول العربية بسبب فلسطين

طالب الإعلامي مصطفى بكري الدول العربية بطرد سفراء أمريكا، واللعب بسلاح البترول للضغط عليهم لوقف الحرب على غزة بعد دعمهم للكيان المحتل في قصف القطاع.



إجراء عاجل من أمريكا بشأن أحداث غزة .. فيديو

أفاد مراسل القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، أن البيت الأبيض يؤكد أن واشنطن تعمل على إيجاد ممر آمن للمدنيين في غزة.



"فشل استخباراتي جديد".. خالد عكاشة يكشف سر الهجوم الإسرائيلي البري على غزة

كشف خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات، سر الهجوم الإسرائيلي البري على غزة، والأعنف منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة بعد 7 أكتوبر، موضحا أن الهجوم جاء بعد توفر معلومات استخباراتية لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مواقع بعينها خاصة بالفصائل الفلسطينية، وسيقوم بالاندفاع بشكل سريع للوصول للمواقع، بغض النظر عن مدى مصداقية المعلومات.



جيش الاحتلال: مئات الآلاف من الجنود وقوات الأمن والاحتياط منتشرون في كل حدود إسرائيل

عرضت فضائية "القاهرة الإخبارية"، نبأ عاجل، نقلا عن المتحدث باسم جيش الاحتلال، يفيد بأن “مئات الآلاف من الجنود وقوات الأمن والاحتياط منتشرون في كل حدود إسرائيل برا وبحرا وجوا”.



تحرك عاجل من البيت الأبيض بعد التصعيد الإسرائيلي في غزة.. فيديو

عرضت فضائية "القاهرة الإخبارية"، نبأ عاجل نقلا عن البيت الأبيض: فريق الأمن القومي أطلع الرئيس بايدن على آخر التطورات في إسرائيل وغزة.