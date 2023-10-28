العالم ينتفض لنصرة غزة..مظاهرات ليلية في عدة دول ضد العدوان الاسرائيلي|شاهد

بدأ الاجتياح البري من القوات الاسرائيلية المحتلة لقطاع غزة منذ ساعات مع بداية غياب شمس الليلة لينطفأ معه جميع انوار الحياة والتواصل على سكان القطاع حيث اصبحوا يعيشون فقط تحت ويلات النيران دون ماء او كهرباء او انترنت في جريمة مكتملة الاركان ما سماها البعض بالابادة الجماعية، والتي فور بدأها اطلقت شرارة التظاهرات مناصرة لغزة في العديد من بلدان العالم.





وانظلقت أولى المظاهرات الليلية في مدن اوروبية وعربية منددين بالوضع الكارثي التي اصبحت فيه غزة تحت القصف الجوي والاجتياح البري والهجوم البحري الذي تنفذه تلك القوى الغاشمة باستخدام اسلحة محرمة دوليا مثل قنابل الفسفور الابيض ضد المدنيين ناسفة كل المستشفيات والمساجد والكانائس في عملية هي الاعنف منذ بدأ احداث طوفان الاقصى يوم 7 اكتوبر الماضي



وتمتلئ شوارع مدينة برشلونة الاسبانية، بآلاف الطلاب الذين يظهرون دعمهم للقضية الفلسطينية ويدينون القصف الإسرائيلي لقطاع غزة ، مطالبين بايقاف فوري للعدوان



Barcelona streets fill with thousands of students showing their support for the Palestinian cause and condemning the Israeli bombardment of the Gaza Strip pic.twitter.com/RxxwVf5Jhn — RT (@RT_com) October 27, 2023

كما خرج أهالي يتجمعون في مدينة اسطنبول التركية مطالبين حكومتهم بطرد السفير الاسرائيلي من البلاد اعتراضا على انتهاكات اسرائيل ضد المدنيين..



People gather in Istanbul to support the resistance in Gaza. pic.twitter.com/mAApPAvO0O — Palestine Highlights (@PalHighlight) October 27, 2023

وتظاهر الالاف في تونس مرددين "بالروح بالدم نفديكي يا غزة"



مباشر: مظاهرات في العاصمة تونس تضامنا مع سكان قطاع غزة في ظل القصف العنيف https://t.co/PqrmuyFkTi — مجلة ميم.. مِرآتنا (@Meemmag) October 27, 2023



كما تجمع حشد كبير من الناس في عمان، الأردن، أمام السفارة الإسرائيلية للاحتجاج على هجمات النظام المستمرة في غزة.





كما اجتاحت المظاهرات المنددة بالهجوم العنيف من اسرائيل ضد قطاع غزة المدينة البريطانية لندن مطالبين بالتوقف عن قتل المدنيين وعودة المساعدات الانسانية في اقرب وقت.



مشروع قرار بهدنة فورية في غزة



ودعت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة إلى هدنة إنسانية في غزة.

وجاء مشروع القرار العربي في الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي إلى الوقف الفوري للعنف في غزة يحظى بموافقة 120 دولة.

بدأ مستخدمو منصة X “تويتر" سابقاً للتواصل الإجتماعى فى استخدام هاشتاج #starlinkforgaza، لطلب تزويد قطاع غزة بقمر صناعى للإنترنت من إيلون ماسك، لوقف الإعتداء الإسرائيلى.



تصدر هاشتاج #starlinkforgaza منصة X “تويتر" سابقاً، بعد تفاعل المستخدمين معه بشكل كبير، يأتى ذلك بعدما كشفت شركة الاتصالات الفلسطينية عن تدمير جميع المسارات التى تجعل غزة متصلة بالعالم الخارجي بسبب القصف الإسرائيلي.

وطالب المستخدمون من إيلون ماسك توفير خدمة الإنترنت عبر القمر الصناعى starlink لسكان غزة ليتمكنوا من الإتصال بالعالم من جديد، مثلما قام الملياردير الشهير مع أوكرانيا عقب تعرضها للهجوم الروسى منذ بداية العام الماضى، بعد قطع جميع خدمات الإنترنت الأرضى والنقال عنها.



أكدت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، وقوع انفجارات شديدة سُمعت أصواتها من مدينة غزة وسط تحليق كثيف للطائرات في سماء المنطقة، مضيفة "لقد كانت هناك جولات ضخمة من نيران الدبابات سُمعت من مكان تواجدنا".

وأشارت الشبكة الإخبارية إلى مشاركة مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي في قصف غزة، ونقلت "سي إن إن" عن سكان غزة قولهم إن الغارات الجوية ليلة الجمعة كانت الأكثر كثافة التي شهدوها منذ بدء الأعمال العدائية قبل ما يقرب من ثلاثة أسابيع.