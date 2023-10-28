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إلهام أبو الفتح
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

العالم ينتفض لنصرة غزة..مظاهرات ليلية في عدة دول ضد العدوان الاسرائيلي|شاهد

اجتياح اسرائيل لقطاع
اجتياح اسرائيل لقطاع غزة

بدأ الاجتياح البري من القوات الاسرائيلية المحتلة لقطاع غزة منذ ساعات مع بداية غياب شمس الليلة لينطفأ معه جميع انوار الحياة والتواصل على سكان القطاع حيث اصبحوا يعيشون فقط تحت ويلات النيران دون ماء او كهرباء او انترنت في جريمة مكتملة الاركان ما سماها البعض بالابادة الجماعية، والتي فور بدأها اطلقت شرارة التظاهرات مناصرة لغزة في العديد من بلدان العالم.

 

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تضامنا مع الفلسطينيين في غزة.. مساجد العراق تبدأ بالتكبير

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الجحيم.. عمرو أديب: غزة غدا غير اليوم

وانظلقت أولى المظاهرات الليلية في مدن اوروبية وعربية منددين بالوضع الكارثي التي اصبحت فيه غزة تحت القصف الجوي والاجتياح البري والهجوم البحري الذي تنفذه تلك القوى الغاشمة باستخدام اسلحة محرمة دوليا مثل قنابل الفسفور الابيض ضد المدنيين ناسفة كل المستشفيات والمساجد والكانائس في عملية هي الاعنف منذ بدأ احداث طوفان الاقصى يوم 7 اكتوبر الماضي


وتمتلئ شوارع مدينة برشلونة الاسبانية، بآلاف الطلاب الذين يظهرون دعمهم للقضية الفلسطينية ويدينون القصف الإسرائيلي لقطاع غزة ، مطالبين بايقاف فوري للعدوان
 

كما خرج أهالي يتجمعون في مدينة اسطنبول التركية مطالبين حكومتهم بطرد السفير الاسرائيلي من البلاد اعتراضا على انتهاكات اسرائيل ضد المدنيين..
 

وتظاهر الالاف في تونس مرددين "بالروح بالدم نفديكي يا غزة"
 


كما تجمع حشد كبير من الناس في عمان، الأردن، أمام السفارة الإسرائيلية للاحتجاج على هجمات النظام المستمرة في غزة.
 


كما اجتاحت المظاهرات المنددة بالهجوم العنيف من اسرائيل ضد قطاع غزة المدينة البريطانية لندن مطالبين بالتوقف عن قتل المدنيين وعودة المساعدات الانسانية في اقرب وقت.


مشروع قرار بهدنة فورية في غزة
 

ودعت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة إلى هدنة إنسانية في غزة.

وجاء  مشروع القرار العربي في الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي إلى الوقف الفوري للعنف في غزة يحظى بموافقة 120 دولة.

بدأ مستخدمو منصة X “تويتر" سابقاً للتواصل الإجتماعى فى استخدام هاشتاج #starlinkforgaza، لطلب تزويد قطاع غزة بقمر صناعى للإنترنت من إيلون ماسك، لوقف الإعتداء الإسرائيلى.


تصدر هاشتاج #starlinkforgaza منصة X “تويتر" سابقاً، بعد تفاعل المستخدمين معه بشكل كبير، يأتى ذلك بعدما كشفت شركة الاتصالات الفلسطينية عن تدمير جميع المسارات التى تجعل غزة متصلة بالعالم الخارجي بسبب القصف الإسرائيلي.

وطالب المستخدمون من إيلون ماسك توفير خدمة الإنترنت عبر القمر الصناعى starlink لسكان غزة ليتمكنوا من الإتصال بالعالم من جديد، مثلما قام الملياردير الشهير مع أوكرانيا عقب تعرضها للهجوم الروسى منذ بداية العام الماضى، بعد قطع جميع خدمات الإنترنت الأرضى والنقال عنها.


أكدت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، وقوع انفجارات شديدة سُمعت أصواتها من مدينة غزة وسط تحليق كثيف للطائرات في سماء المنطقة، مضيفة "لقد كانت هناك جولات ضخمة من نيران الدبابات سُمعت من مكان تواجدنا".

وأشارت الشبكة الإخبارية إلى مشاركة مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي في قصف غزة، ونقلت "سي إن إن" عن سكان غزة قولهم إن الغارات الجوية ليلة الجمعة كانت الأكثر كثافة التي شهدوها منذ بدء الأعمال العدائية قبل ما يقرب من ثلاثة أسابيع.

الاجتياح البري القوات الاسرائيلية المحتلة غزة الإبادة الجماعية العالم

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