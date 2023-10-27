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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جبيرة | ضربة موجعة للزمالك بسبب مباراة إنبي

صدى البلد

تعرض مصطفى شلبي نجم الزمالك لإصابة قوية خلال مباراة إنبي اليوم، والتي انتهت بفوز الفريق البترولي بهدفين مقابل هدف، في الجولة الخامسة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وتم وضع جبيرة على قدم مصطفى شلبي، بعد إصابته في مباراة إنبي، وفي انتظار نتيجة الفحوصات الطبية التي أجراها بعد المباراة.

تغلب فريق إنبي على نظيره فريق الزمالك بهدفين مقابل هدف في المباراة التي  جمعت بينهما فى إطار الجولة الخامسة من منافسات بطولة الدوري الممتاز.

أحرز ثنائية إنبي زياد كمال وأحمد أوفا فيما سجل هدف الزمالك الوحيد أحمد سيد زيزو.

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