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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الأونروا: 629 ألف فلسطيني في غزة نزحوا لـ 150 مركز إيواء

غزة
غزة

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وثقت نزوح نحو 629 ألف مواطن فلسطيني، إلى 150 مركز إيواء تابع لها في قطاع غزة، بعد أن تعرضت منازلهم للقصف الإسرائيلي المستمر على القطاع لليوم الـ 21 على التوالي.

وقالت "الأونروا" اليوم الجمعة، إن النازحين يعيشون ظروفًا إنسانية صعبة للغاية، خاصة وأن مراكز الإيواء باتت تستوعب 3 أضعاف طاقتها، مشيرة إلى أن مركز إيواء واحد في مدينة رفح يوجد به 12500 نازح، أغلبهم من الأطفال والنساء.

وأوضحت أن 39 موظفًا تابعًا لها، استشهدوا في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، مشيرة إلى أن 38 ألف مريض يقيمون حاليًا في مراكز الإيواء، وهم بحاجة ماسة للعلاج.

غزة فلسطين الاونروا مركز إيواء القاهرة الإخبارية

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