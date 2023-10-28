عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

التشكيلى رضا عبد السلام يفتتح 3 معارض فنية تستمر 30 يوما.. تفاصيل

صدى البلد

يفتتح الفنان والناقد الدكتور رضا عبد السلام، معارض الفنانين راندا الحلو ومدحت عامر وبراعم الفن، في السادسة من مساء اليوم السبت، بقاعات جاليرى ضى المهندسين.

تستمر المعارض الثلاثة لمدة شهر كامل وتتخللها لقاءات فنية وقراءات نقدية للأعمال المقدمة، تحت إشراف الناقد التشكيلي هشام قنديل رئيس مجلس إدارة أتيليه العرب للثقافة والفنون.

المعرض الأول للفنان مدحت عبدالسميع عامر عامر الرسام الصحفي بمجلة المصور ويتضمن 50 لوحة تمثل آخر أعماله، وهو فنان له مشاركات جماعية متعددة وأقام أكثر من معرض شخصي.

والمعرض الثاني للفنانة الدكتورة راندا الحلو، ولها أيضا العديد من المشاركات الجماعية والشخصية وعن تجربتها يقول الفنان والناقد الكبير الدكتور رضا عبدالسلام: إن الفنانة راندة الحلو فى معرضها هذا بجاليرى ضي المهندسين، تصحبنا معها بآلة الزمن عبر رحلة فنية مشوقة لعالمها التصويرى المتنوع الذى أنجزته منذ تخرجها بالفنون الجميلة القاهرة فى اواخر الثمانينات، ثم عملها بالمتحف  المصرى كمرممة آثار خلال فترة التسعينيات لسنوات حتى بلوغها سن التقاعد عام 2021.

txt

ثقافة الإسماعيلية تناقش دور وسائل الإعلام في تمكين المرأة

txt

تمثال "ذا روك" يثير الجدل في متحف فرنسي .. ما القصة؟

txt

صدر حديثا.. رواية الأصنام للكاتب الجزائرى أمين الزاوي

أما المعرض الثالث وهو بعنوان "براعم الفن" ويتضمن 100 لوحة لفنانين وفنانات واعدات يبشرن بمستقبل مشرق درسن علي يد أستاذتهم الفنانة التشكيلية المعروفة سلوي نور الدين.

معارض أتيليه العرب للثقافة والفنون اتيلية العرب العرب للثقافة والفنون الفنانة التشكيلية المتحف المصري الناقد التشكيلي هشام قنديل هشام قنديل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه|سعر الذهب يخالف التوقعات بعد قفزة جنونية وعيار 21 الآن مفاجأة

أول رد فعل من خالد الغندور بعد خسارة الزمالك أمام إنبي في الدوري

السيول تصل لأول مرة في الخريف بهذه المناطق|الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم

تعليق ساخر من لاعب الأهلي السابق على ركلة جزاء الزمالك أمام إنبي

المتحدث العسكري عن واقعتي طابا ونوبيع: استهداف إحدي الطائرتين خارج المجال الجوي

الغريبة بيطلبوا يروح المنتخب| منشور مثير من نجم الأهلي السابق يخص شيكابالا

بصاروخ بدر 3 .. سرايا القدس تقصف عسقلان

خالد الغندور يتخذ قرارا مفاجئا عقب خسارة الزمالك أمام إنبي

ترشيحاتنا

رسميًا الآن بعد قرار البنك المركزي|مفاجأة سارة في سعر الدولار مقابل الجنيه

فيديوهات مخلة للشرف..عنتيل مدينة نصر: كنت بقيس الضغط للسيدات ..مفاجأة في الاعترافات

أمريكا والصين تتوصلان إلى اتفاق مبدئي بشأن لقاء بايدن وشي جين بينج

دعاء على إسرائيل.. الإفتاء تزلزلها بـ5 كلمات وتنصر أهل فلسطين وغزة بـ6 أدعية

starlinkforgaza.. متى يعمل الإنترنت عبر القمر الصناعي في غزة| هذه شروطه

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل عصام أبو ركبة رئيس المنظومة الجوية في حماس| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

24 فائدة لتناول البرغل| تعرف عليها

صمت الوجع مسموع.. مقطع فيديو مؤثر لأم تحتضن طفلها أبكى رواد السوشيال

تطورات جديدة| نجل الدكتور هاني الناظر يصدم محبيه ويطلب الدعاء

طريقة عمل الدجاج الكرسبى

فيديو

شيرين رضا : لهذا السبب أري الزواج منظومة فاشلة | فيديو

مقطع فيديو تنفطر له القلوب.. طفلة فلسطينية تبكي بعد وفاة أمها|شاهد

عاجل| بدء الهجوم البري على قطاع غزة وانقطاع كامل للاتصالات

وظائف خالية برواتب 45 ألف جنيه.. التفاصيل والشروط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: لفلسطين.. وللكويت أيضًا !

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: بطولات بدو سيناء

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: فضاء جوي أكثر ديناميكية لمستقبل نمو الحركة الجوية العالمية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: من يقرأ فنجان العرب

منال خيرت

منال خيرت تكتب: مصر ركيزة الاستقرار الكُبرى في المنطقة

هند عصام

هند عصام تكتب: أين ذهبت الملكة حتب حرس الأولى؟

مني أحمد

منى أحمد تكتب: السويس.. فصل من كفاح شعب مصر

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: الطريق إلى حطين الثانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ