التشكيلى رضا عبد السلام يفتتح 3 معارض فنية تستمر 30 يوما.. تفاصيل

يفتتح الفنان والناقد الدكتور رضا عبد السلام، معارض الفنانين راندا الحلو ومدحت عامر وبراعم الفن، في السادسة من مساء اليوم السبت، بقاعات جاليرى ضى المهندسين.

تستمر المعارض الثلاثة لمدة شهر كامل وتتخللها لقاءات فنية وقراءات نقدية للأعمال المقدمة، تحت إشراف الناقد التشكيلي هشام قنديل رئيس مجلس إدارة أتيليه العرب للثقافة والفنون.

المعرض الأول للفنان مدحت عبدالسميع عامر عامر الرسام الصحفي بمجلة المصور ويتضمن 50 لوحة تمثل آخر أعماله، وهو فنان له مشاركات جماعية متعددة وأقام أكثر من معرض شخصي.

والمعرض الثاني للفنانة الدكتورة راندا الحلو، ولها أيضا العديد من المشاركات الجماعية والشخصية وعن تجربتها يقول الفنان والناقد الكبير الدكتور رضا عبدالسلام: إن الفنانة راندة الحلو فى معرضها هذا بجاليرى ضي المهندسين، تصحبنا معها بآلة الزمن عبر رحلة فنية مشوقة لعالمها التصويرى المتنوع الذى أنجزته منذ تخرجها بالفنون الجميلة القاهرة فى اواخر الثمانينات، ثم عملها بالمتحف المصرى كمرممة آثار خلال فترة التسعينيات لسنوات حتى بلوغها سن التقاعد عام 2021.

أما المعرض الثالث وهو بعنوان "براعم الفن" ويتضمن 100 لوحة لفنانين وفنانات واعدات يبشرن بمستقبل مشرق درسن علي يد أستاذتهم الفنانة التشكيلية المعروفة سلوي نور الدين.